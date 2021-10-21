Минпросвещения готовится объявить каникулы для школьников по всей России из-за COVID-19

В российских школах будут объявлены недельные каникулы, соответствующий приказ готовит Минпросвещения РФ. У большинства школьников в России, учащихся по четвертной системе, каникулы и так выпадают на нерабочие дни с 30 по 7 ноября. Однако в ряде регионов школы работают по модулям, и там каникулы должны были начаться 15 ноября – теперь к ним добавят еще неделю.

Дополнительные школьные каникулы в школах России планирует объявить Минпросвещения. Об этом сообщает ТАСС.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в заявлении ведомства.

В некоторых регионах страны школьники учатся по модульной, а не четвертной системе. И каникулы у них выпадают не на первую неделю ноября, то есть после первой четверти, а на третью неделю месяца. Запланированные Минпросвещения дополнительные каникулы будут приплюсованы к остальным каникулярным дням.

«Нерабочая неделя <…> приплюсуется к действующей каникулярной сетке. В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ», — добавили в министерстве.

При этом в дни каникул не предусмотрено дистанционного обучения. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни столица достигнет исторических пиков заболеваемости.

Коронавирус чаще стал поражать детей

С начала пандемии коронавируса более 180 тыс. детей в Москве заболели COVID-19, сообщил 13 октября оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации органа, за последний месяц школьники заболевали COVID-19 в 2,5 раза больше, чем в предыдущий, а с сентября были госпитализированы более 280 детей. Кроме того, дети почти в 1,5 раза чаще заражают своих домочадцев, чем взрослые. Большинство из них, тем не менее, переносит заболевание бессимптомно — но остается заразным.

Доля детей, заболевших COVID-19, составляет порядка 10-11%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Этот показатель колеблется в зависимости от сезона», — сказал он.

Горелов уточнил, что в каникулы заболеваемость снижается.

«Текущий штамм коронавируса «дельта», действительно, статистически чаще поражает детей и может протекать в тяжелой и крайне тяжелой форме — они попадают в отделение интенсивной терапии, отмечаются и летальные исходы», — сказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Дельта»-штамм вируса легче проникает в клетки организма ребенка и размножается там, отметил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Дельта практически вытеснил все остальные варианты коронавируса, стало очевидно, что нынешняя четвертая волна значительно более опасна, чем предыдущие, и сейчас дети заболевают и госпитализируются значительно чаще. После возобновления учебы в школах дети стали заражаться не только от окружающих их взрослых, но и друг от друга», — сообщил он «Газете.Ru».