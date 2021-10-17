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Общество

Трагедия в Албании. Отравление хлором — основная версия

Албанские СМИ назвали вероятную причину гибели четверых россиян в сауне

Как сообщает 17 октября портал Albanian Daily News, отравление хлором стало причиной гибели российских туристов в Албании. Сотрудник отеля, в котором они отдыхали, рассказал полиции, что отдыхающие попросили открыть для них сауну и бассейн — незадолго до трагедии его подготовили для гостей. В правоохранительных органах полагают, что работник гостиницы использовал слишком много чистящего средства. В посольстве РФ призвали не распространять «оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

Причиной гибели четырех российских туристов в Албании могло стать превышение уровня хлора в бассейне при отеле, в котором отдыхали наши соотечественники. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил портал Albanian Daily News со ссылкой на информацию местной полиции.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — рассказал правоохранительным органам один из сотрудников отеля.

Как предположили в полиции, этот работник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели туристов. На данный момент отравление хлором — основная версия в расследовании.

В посольстве РФ ранее подтвердили гибель Наталии, Сергея, Екатерины Буренковых и Никиты Белоусова. «Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Албании и выясняет обстоятельства произошедшего. Родственники погибших извещены», — сообщили в дипмиссии.

Напомним, трагедия произошла 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая. Четверо российских туристов — все члены одной семьи — приехали отдыхать в Албанию около недели назад. Они остановились в пятизвездочном отеле.

Вечером в пятницу после поездок по местным достопримечательностям они вернулись в гостиницу и сняли сауну. Спустя какое-то время они были найдены мертвыми. Полиция сообщала, что россияне находились в сауне дольше положенного и, по предварительным данным, задохнулись. В свою очередь, СМИ выдвигали другие гипотезы об их смерти.

Администратор отеля рассказал, что россияне заказали фрукты и напитки. Когда заказ был готов, сотрудник гостиницы несколько раз звонил постояльцам в сауну, но никто не брал трубку. Тогда он решил проверить отдыхавших туристов. «Я вошел в сауну и всех их увидел. Один лежал в шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, свесив ноги в бассейн», — рассказал администратор отеля.

Комментируя произошедшее, в российском посольстве попросили не распространять «оскорбительные и ничем не подтвержденные измышления о том, что погибшие якобы находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

После новости о случившемся в соцсетях стало появляться много домыслов: в частности, что туристы предположительно были пьяны или употребляли наркотики. «Я их знаю больше 10 лет. Оставьте свои бредовые идеи при себе. Это огромная трагедия, и писать чушь не надо», — ответил на один из таких комментариев вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов на портале TourDom.ru.

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