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Albanian Daily News: причиной смерти четверых россиян мог стать хлор в бассейне

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east2west news

Причиной гибели четырех российских туристов в Албании может быть хлор в бассейне при отеле. Об этом порталу Albanian Daily News заявил источник в правоохранительных органах.

«Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться», — цитирует издание одного из сотрудников гостиницы.

По мнению представителя полиции, работник мог использовать слишком много чистящего средства, что в итоге привело к гибели российских туристов. В настоящее время отравление хлором рассматривается в качестве основной версии расследования.

Ранее в посольстве России подтвердили гибель россиян Наталии Буренковой, Сергея Буренкова, Екатерины Буренковой и Никиты Белоусова. Их тела нашли 16 октября в сауне пятизвездочного отеля. Полиция сообщила, что россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись.

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