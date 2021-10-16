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Общество

Задохнулись или отравились? Албанские СМИ — о смерти туристов из России

Дипломаты выясняют обстоятельства гибели четверых россиян в сауне в Албании

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Ситуация около отеля, где были обнаружены тела четырех российских туристов, 16 октября 2021 года

Ситуация около отеля, где были обнаружены тела четырех российских туристов, 16 октября 2021 года

ABC News Albania
Четверо российских туристов — все члены одной семьи — приехали отдыхать в Албанию около недели назад. Они остановились в пятизвездном отеле. Вечером 15 октября после поездок по местным достопримечательностям они вернулись в гостиницу и сняли сауну. Спустя какое-то время всех их нашли мертвыми. Полиция сообщила, что россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись. СМИ выдвигают другие гипотезы их смерти.

В курортном албанском городке Кавая, расположенном на берегу Адриатического моря в 25 км к юго-западу от Тираны, в отеле нашли тела четырех российских туристов. Об этом сообщает местное издание Albanian Dauly News.

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил сотрудник пятизвездного отеля «Глория Палас» в сауне вечером 15 октября около 22:20 по местному времени (23:20 мск). Полиция предварительно предполагает, что все они скончались от удушья.

Позже стали известны имена погибших. Ими оказались 60-летний Сергей Буренков, его 58-летняя супруга Наталья Буренкова, их 31-летняя дочь Екатерина и ее 37-летний муж Никита Белоусов. Все они прибыли в Албанию около недели назад в составе организованной туристической группы. В гостиницу семья приехала примерно за час до того, как их обнаружили мертвыми.

Администратор отеля рассказал, что россияне заняли сауну и заказали фрукты и напитки. Когда заказ был готов, сотрудник гостиницы несколько раз звонил постояльцам в сауну, но никто не брал трубку. Тогда он решил проверить отдыхавших туристов.

«Я вошел в сауну и всех их увидел. Один лежал в шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, свесив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал администратор гостиницы.

Спустя какое-то время полиция обнародовала официальную причину смерти россиян — асфиксия. По данным албанских правоохранительных органов, туристы находились в сауне дольше положенного времени. Все еще не ясно, была ли исправна вентиляция внутри помещения, находились ли россияне в состоянии алкогольного опьянения. Полиция продолжает опросы других российских туристов, проживавших в это отеле, а также его персонала.

В то же время ABC News Albania сообщает, что в момент гибели туристы были не в сауне.

Как выяснил корреспондент телеканала, вчера семья из России ездила на Охридское озеро к границе с Северной Македонией, а затем посещала курортный морской городок Дуррес. Они вернулись в гостиницу примерно в 19-20 часов по местному времени. На ужин они не пошли, а вместо этого спустились из своих номеров и заказали сауну, администратор выдала им банные халаты.

Как утверждает ABC News Albania, россияне сказали, что им не нужны еда и напитки. В сообщении телеканала говорится, что они могли умереть не от удушья, а из-за отравления, и главным вопросом остается, что именно они ели в течение дня.

В посольстве России в Албании заявили, что дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами. «Консульский отдел на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан», — сообщили в дипмиссии.

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