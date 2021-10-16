Дипломаты выясняют обстоятельства гибели четверых россиян в сауне в Албании

Ситуация около отеля, где были обнаружены тела четырех российских туристов, 16 октября 2021 года

Четверо российских туристов — все члены одной семьи — приехали отдыхать в Албанию около недели назад. Они остановились в пятизвездном отеле. Вечером 15 октября после поездок по местным достопримечательностям они вернулись в гостиницу и сняли сауну. Спустя какое-то время всех их нашли мертвыми. Полиция сообщила, что россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись. СМИ выдвигают другие гипотезы их смерти.

В курортном албанском городке Кавая, расположенном на берегу Адриатического моря в 25 км к юго-западу от Тираны, в отеле нашли тела четырех российских туристов. Об этом сообщает местное издание Albanian Dauly News.

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил сотрудник пятизвездного отеля «Глория Палас» в сауне вечером 15 октября около 22:20 по местному времени (23:20 мск). Полиция предварительно предполагает, что все они скончались от удушья.

Позже стали известны имена погибших. Ими оказались 60-летний Сергей Буренков, его 58-летняя супруга Наталья Буренкова, их 31-летняя дочь Екатерина и ее 37-летний муж Никита Белоусов. Все они прибыли в Албанию около недели назад в составе организованной туристической группы. В гостиницу семья приехала примерно за час до того, как их обнаружили мертвыми.

Администратор отеля рассказал, что россияне заняли сауну и заказали фрукты и напитки. Когда заказ был готов, сотрудник гостиницы несколько раз звонил постояльцам в сауну, но никто не брал трубку. Тогда он решил проверить отдыхавших туристов.

«Я вошел в сауну и всех их увидел. Один лежал в шезлонге, двое на скамейке, а другой сидел, свесив ноги в бассейн. Они задохнулись», — рассказал администратор гостиницы.

Спустя какое-то время полиция обнародовала официальную причину смерти россиян — асфиксия. По данным албанских правоохранительных органов, туристы находились в сауне дольше положенного времени. Все еще не ясно, была ли исправна вентиляция внутри помещения, находились ли россияне в состоянии алкогольного опьянения. Полиция продолжает опросы других российских туристов, проживавших в это отеле, а также его персонала.

В то же время ABC News Albania сообщает, что в момент гибели туристы были не в сауне.

Как выяснил корреспондент телеканала, вчера семья из России ездила на Охридское озеро к границе с Северной Македонией, а затем посещала курортный морской городок Дуррес. Они вернулись в гостиницу примерно в 19-20 часов по местному времени. На ужин они не пошли, а вместо этого спустились из своих номеров и заказали сауну, администратор выдала им банные халаты.

Как утверждает ABC News Albania, россияне сказали, что им не нужны еда и напитки. В сообщении телеканала говорится, что они могли умереть не от удушья, а из-за отравления, и главным вопросом остается, что именно они ели в течение дня.

В посольстве России в Албании заявили, что дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами. «Консульский отдел на связи с полицией и выясняет обстоятельства происшествия. Посольство подтверждает факт гибели четырех российских граждан», — сообщили в дипмиссии.