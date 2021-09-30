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Общество

Подражая гриппу. Как изменились симптомы коронавируса

Врачи рассказали, что COVID-19 становится более скоротечной болезнью

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Валерий Шарифулин/ТАСС
С первых дней у заразившихся коронавирусом наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом, сообщили врачи. При этом болезнь теперь развивается более стремительно, а новые ее признаки говорят о быстром поражении центральной нервной системы.

Симптомы коронавируса этой осенью существенно отличаются от предыдущих волн — COVID-19 на первых порах стало еще проще спутать с простудой или гриппом. Впоследствии появляются новые симптомы, а сама болезнь становится более скоротечной. Об этом 30 сентября сообщает Общественная служба новостей, опросившая медиков.

Так, эксперты назвали сильный насморк новым симптомом коронавирусной инфекции, которая к тому же развивается более стремительно – пневмония проявляется уже на третий день, а не на седьмой, как это было ранее.

С первых дней у заразившихся коронавирусом наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура. К этому может добавиться глухота с головокружением и потеря обоняния. Оба симптома говорят о поражении вирусом центральной нервной системы (ЦНС), отметили врачи.

«Истечение из носа, боли в горле, першение. Быстро развивающийся и долго продолжающийся кашель с большим количеством мокроты. Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Имеет место быстрое поражение ЦНС. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум – на второй день и длятся неделями», — пояснил врач Александр Эдигер.

Первоначальные симптомы

Из прежних симптомов остались нарушения пищеварения, но теперь они более ярко выражены — это боли в животе, диарея. «Очень плохо переносится пища, даже каши и супы. Возможны тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что раньше не наблюдалось», — добавил Эдигер.

Основными симптомами коронавируса в предыдущие волны были повышение температуры тела, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. По мере развития болезни у некоторых больных (около 15%) появлялись такие симптомы, как диспноэ (ощущение нехватки воздуха). Повышение температуры тела регистрировалось у более чем 90% больных, сухой кашель – примерно у 80%, сдавленность в груди – у более чем 20%.

Подъем заболеваемости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 30 сентября предупредила о наступлении сложного периода из-за подъема заболеваемости COVID-19.

«Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.

О распространении коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 23 888. В стране зарегистрировали 867 летальных исходов заболевания. Таким образом, максимум по числу умерших из-за COVID-19 обновляется третий день подряд.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

В Москве скончались 62 пациента с коронавирусом. Число заразившихся в столице увеличилось на 3 998.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 1,03, следует из подсчетов ТАСС. В Москве он снизился до 1,01. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

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