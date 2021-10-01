Блогера, устроившего эротическую фотосессию на фоне храма, депортируют в Таджикистан

Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подруга, устроившие эротическую фотосессию на фоне собора Василия Блаженного, получили 10 суток ареста. После освобождения пранкера депортируют в Таджикистан. В таджикской диаспоре уже заявили, что на родине Бобиеву «будет только хуже».

Блогер и пранкер родом из Таджикистана Руслан Бобиев (настоящее имя Музаффар) приобрел скандальную популярность 30 сентября. Он выложил пост в Instagram: на фотографии, сделанной на фоне храма Василия Блаженного в Москве, блондинка в полицейском кителе имитирует оральный секс с Бобиевым. Под снимком блогер написал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Блогер пообещал также выложить видеозапись с имитацией «секса с полицейской», если подписчики не поскупятся на лайки.

Однако хайп длился недолго. На провокационное фото обратили внимание пользователи сети, а чуть позже о нем написал Telegram-канал «Мужское государство» (выступает против межнациональных браков и отношений, ЛГБТ, феминизма), призвав правоохранительные органы отреагировать. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире на YouTube заявил, что такими поступками блогер делает все. чтобы возбудить ненависть к таджикскому народу.

В итоге уже через несколько часов 23-летнего Бобиева и его подругу задержали. На них составили административные протоколы за сопротивление полиции. Кроме того, выяснилось, что уроженец Таджикистана нарушил правила въезда или пребывания в России — то есть, был нелегалом. Блондинкой с резонансной фотосессии оказалась 19-летняя модель Ася Акимова (настоящее имя Анастасия Чистова). На нее также составили еще один протокол за незаконное ношение полицейской формы.

Аккаунт Бобиева в Instagram со 100 тыс. подписчиков заблокировали. Известно, что официального дохода он не имеет, учится в МГУ, а зарабатывал на жизнь пранками, во время которых нападал на людей со спины, устраивал драки в торговых центрах, фудкортах, магазинах и других людных местах. Инциденты записывались на видео, а затем выкладывались в интернет. Благодаря просмотрам блогер монетизировал свои профили в соцсетях, устраивал «гивы» (розыгрыши) по 100 тыс. руб. за подписку на свой аккаунт.

После задержания в сети появилась запись с Бобиевым. На ней он рассказывает, что не судим, но раньше уже привлекался к ответственности в России за свои выходки. «Я извиняюсь искренне, извиняюсь, я никогда больше так не буду делать. Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать», — заявил он. На видео из отделения полиции он извинился перед «каждым представителем русского народа» за неподобающие фотографии на фоне храма и одетую в полицейский китель девушку.

«Я сожалею, что сфотографировался с девушкой в полицейской форме, никогда больше не буду такого делать. Просто депортируйте меня отсюда, чтобы я больше не приехал», — сказал Бобиев.

В итоге 1 октября блогеру дали 10 суток административного ареста. После выхода из камеры его ждет выдворение на родину. Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что соотечественникам стыдно за поведение Бобиева.

«У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет. Это аморальное, идиотское поведение и оскорбление не только русских, православных россиян», — заявил представитель диаспоры.

По словам Давлатова, в Таджикистане 23-летнему пранкеру «плюнут в лицо, если пустят домой». Глава Союза подчеркнул, что Бобиев унижает таджиков, поскольку в мусульманской культуре даже муж и жена соблюдают дистанцию на людях. Представитель диаспоры добавил, что хотел бы, чтобы блогера наказали по максимуму и именно в России.

Акимова рассказывала, что готова отвечать за свои поступки перед законом, но пожаловалась на множество угроз и критики в социальных сетях. «На моем аккаунте такого фото, как у Руслана, не имеется, потому что я не посчитала нужным это выкладывать. Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт», — пояснила девушка. Замоскворецкий суд Москвы дал ей также 10 суток ареста за неповиновение полиции.