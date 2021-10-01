В таджикской диаспоре считают, что блогеру Бобиеву на родине «плюнут в лицо»

Таджикам стыдно за блогера Руслана Бобиева, сделавшего провокационное фото со своей девушкой у храма Василия Блаженного, признался «Газете.Ru» глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

«Даже нам, таджикам, стыдно, что он называл себя таджиком, таджикским блогером. У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет. Это аморальное, идиотское поведение и оскорбление не только русских, православных россиян. Его поведение оскорбляет в первую очередь мусульман и таджиков, потому что в нашей культуре даже муж и жена при людях дистанцию соблюдают, а тут этот, извините меня, ублюдок, выпендривался», — сказал Давлатов.

По его мнению, Бобиев зря попросил депортировать его из России.

«В Таджикистане ему будет хуже. Плюнут ему в лицо, если пустят домой», — заявил Давлатов.

Глава Союза таджикистанцев России подчеркнул, что так называемого блогера нужно максимально наказать по закону.

«Говорят, что ему вменяют статью за оскорбление чувств верующих, но там и нарушение общественного порядка, и оскорбление символов России. Я бы много статей нашел, чтобы его наказали по максимуму и именно по месту совершения преступления – в России», — пояснил Давлатов.

Ранее таджикский блогер Руслан Бобиев, разместивший в социальных сетях фото, на которых он вместе со своей девушкой, одетой в куртку с надписью «полиция», имитировал половой акт на фоне храма, попросил депортировать его на родину.

Молодой человек и его спутница были задержаны 30 сентября. В отношении обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ. Также в отношении блогера был составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В отношении его девушки — протокол об административном правонарушении по ст. 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).