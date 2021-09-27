Путин поручил сократить количество проверочных работ в школах

Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета дал ряд поручений министерствам, включая сферу образования. В частности, глава государства призвал сократить количество контрольных работ в школах, перевести российское дистанционное образование исключительно на государственные онлайн-ресурсы, убрать термин «образовательная услуга» и освещать конкурс «Учитель года» как телешоу.

Снизить число контрольных

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки совместно с Минпросвещения и органами исполнительной власти субъектов РФ надлежит снизить количество проверочных и контрольных работах в общеобразовательных организациях, распорядился президент.

Процесс должен проводиться с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования, говорится в поручении.

Кроме того, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Минпросвещения и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки будет необходимо проанализировать фактический объем учебной и внеучебной нагрузки обучающихся по основным общеобразовательным программам. Они должны учесть реальные временные затраты на выполнение домашних заданий и тех, которые выполняются в школах, исходя из необходимости сохранения здоровья учеников. Ответственные должны выработать меры по оптимизации этих процессов.

В России, напомним, по инициативе руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева в апреле этого года была создана рабочая группа по оптимизации количества контрольных работ в школах; до этого с инициативой снизить их число выступал первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин. Ее цель — выработать общие рекомендации по числу проверочных на основании интересов системы образования, а также физиологических, психологических возможностей и потребностей школьников.

Так, ведомство выяснило, что количество контрольных, проверочных и других диагностических и самостоятельных работ в школах (были изучены программы 7 класса) от общего числа запланированных уроков по разным предметам в среднем составляют 14-18,6%. На основании этих данных в августе должен был быть создан общий регламент для российских школ, чтобы ограничить их количество и снизить нагрузку на учеников и учителей, а также снять обеспокоенность родителей.

«Учитель года»

Владимир Путин также поручил правительству совместно с комиссией Государственного Совета по направлению «Образование» обеспечить широкое освещение конкурса «Учитель года», в том числе с использованием телевизионных шоу и внедрением креативных подходов к его трансляции на общероссийском обязательном общедоступном канале.

Будет увеличено число получателей премий.

Всероссийский конкурс ежегодно проводится Минобрнауки, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». У проекта есть собственный сайт с архивом от 1997 года. Президент ранее уже выступал с инициативой изменить концепцию конкурса, в том числе сделать акцент на широком освещении его в СМИ.

«Это ведь такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — говорил Путин в марте 2021-го.

Убрать «образовательную услугу»

Правительство и Госсовет должны будут рассмотреть вопрос об исключении из законодательства понятия «образовательная услуга» — так сейчас обозначают процесс получения образования в РФ.

Этот вопрос поднимался месяцем ранее на встрече президента с учителями и преподавателями. Учитель истории и обществознания одной из школ Ярославля пожаловалась Путину на стереотип и карикатурное представление педагога на примере ситкома «Наша Russia». Она подчеркнула, что учитель, помимо предоставления знаний, занимается наставничеством. Глава государства в ответ на это заметил, что ничего обидного в слове «услуга» нет, однако согласился, что преподавательский труд «гораздо глубже, чем-то, что мы часто понимаем в бытовом смысле».

«Поэтому, конечно, если это словечко не устраивает, надо от него, может быть, уходить», — добавил тогда Путин.

Вскоре после этого группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, который исключает из законодательства понятие «образовательная услуга». Парламентарий Олег Смолин, который является одним из соавтором поправок, выразил мнение, что подобные термины принижают значимость воспитателей, учителей и преподавателей.

«Мы не чистильщики сапог и никому услуг не оказываем. Наша работа — это служение и миссия. Теория услуг выхолащивает все духовное и нравственное содержание педагогической работы», — пояснил Смолин «Парламентской газете».

Только российские ресурсы

Через полтора года, то есть с 2023-го российские школы и колледжи при организации дистанционного обучения детей должны будут использовать исключительно государственные онлайн-сервисы.

Минпросвещения, согласно предложениям, которые будут разработаны, получит право устанавливать порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования электронных образовательных ресурсов. В этом контексте ведомство должно принимать во внимание особенности регулирования использования электронных образовательных ресурсов при экспериментальном правовом режиме в сфере образования в соответствии с отдельными федеральными законами.

Формат удаленного образования в российских школах стал широко применяться в последний год, это было связано с карантинными мерами. По большей части учреждения использовали для организации видеоконференций программу Zoom. Впоследствии Минпросвещения запустило отечественный аналог — информационно-коммуникационную платформу «Сферум». Она, как заявлено, позволяет учителю проводить уроки и родительские собрания из дома, составлять расписание и делиться учебными материалами, то есть хранить документы и обсуждать рабочие вопросы через чат.

В апреле 2021-го в Совете Федерации допустили, что приложению Zoom могут ограничить работу на территории России. Связано это с тем, что компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в РФ. Но в правительстве не считают, что это усложнит процесс для российских школ.

«И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение», — упоминал министр Сергей Кравцов.

С полным перечнем поручений президент можно ознакомиться на сайте Кремля.