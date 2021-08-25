«Учителей задевает термин «услуга»

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с представителями общественности поддержал учреждение в России Дня отца, пообещал сохранить вакцинацию для учителей добровольной, а также ответил на вопрос о негативном влиянии шоу «Наша Russia» на репутацию учителей.

Реют флаги

Владимир Путин провел встречу с представителями общественности в режиме видеоконференции перед началом учебного года. На связи с президентом были Томск, Крым, Москва, Ярославль и Нижний Новгород.

Воспитатель детского лагеря «Артек» Вячеслав Антипов предложил ввести традицию поднимать российский флага в школах. Он отметил, что детям в его лагере очень нравится этот ритуал.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», — сказал в ответ Путин.

Также российский лидер отметил, что это вопрос общегосударственного характера, однако деньги для его решения нужны небольшие, поэтому и профинансирован он будет из федерального бюджета.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь не увидела препятствий для введения традиции.

«Что касается стандарта, этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать. Само законодательство об образовании не препятствует этому, наоборот, поощряет такого рода действия», — заявила она.

День отца

Многодетный отец из Нижнего Новгорода на встрече предложил учредить в России День отца. Президент отнесся к этому позитивно.

«Я всячески буду поддерживать то, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца. <…> Мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой для большой семьи. Роль мужчины в воспитании детей чрезвычайно важна. Когда я встречаюсь с многодетными семьями, <…> я скажу, что мамы в этих многодетных семьях строгие, организованные, а отцы, наоборот, спокойные, мягкие, уравновешенные», — заявил Путин.

Лагеря останутся лагерями

Также президент отметил, что считает недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха.

«После трагедий, о которых знает вся страна, я давал поручение осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Конечно, это дополнительная нагрузка, но неизбежная. Мы точно должны понимать и знать, что происходит в этих организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей. Все это должно происходить в нормальном режиме, без необоснованной нагрузки на эти организации. Также и просто безосновательное перепрофилирование является недопустимым. Обещаю, что мы этим займемся», — сказал он.

Зарплаты и престиж

Также Путин заявил, что российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов, однако в данном вопросе важно учитывать и бюджетные возможности.

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», — сказал он.

Учитель истории и обществознания школы №26 города Ярославля и наставник победителя всероссийского конкурс «Большая перемена» Жанна Торхова высказала предложение о необходимости правильного освещения образа учителя и школы в СМИ, произведениях массовой культуры, кино, театре и литературе. По ее мнению, для этого нужно подумать о дополнительных мерах поддержки молодых преподавателей, а также правильно освещать педагогическую работу.

«Смешно наблюдать за утрированным образом Снежанны Денисовны из юмористического шоу «Наша Russia», но это разрушает образ учителя и школы в целом», — сказала учитель по время встречи.

«По поводу СМИ — полностью с вами согласен. Много раз уже на этот счет говорил со своими коллегами, теми, кто так или иначе занимается работой в этой области. Я уверяю вас, все это понимают. Надо только, конечно, чтобы от понимания мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается. А она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства», — ответил Путин на предложение.

Вакцинация останется добровольной

Отдельно президент затронул тему вакцинации от коронавируса.

«Моя позиция тоже хорошо известна: ничего навязывать нельзя, но мы должны сделать все, чтобы людям объяснить, насколько это правильный выбор — реализация профилактических мер для сохранения своего здоровья, окружающих и близких», — заявил глава государства.

Психологическая помощь детям

Также президент поддержал идею создания в стране специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

«Очень интересное предложение, очень своевременное. К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области», — сказал Путин.

О школах на Госсовете

После общения с представителями общественности президент России провел также по видеосвязи заседание Госсовета по образованию. Во время него Путин, в частности, поручил уделять внимание обучению детей с ограничениями по здоровью.

«Прошу регионы уделять этому направлению повышенное внимание, чаще встречаться с родителями и школьниками, чтобы лучше понять их проблемы. И понять, какая помощь здесь может быть дополнительно нужна», — сказал он.

«Отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой. Особенно на ступени основного общего образования — это классы с пятого по девятый», — добавил глава государства.

Также Путин отметил, что нужно скорректировать российское законодательство таким образом, чтобы слово «услуга» не применялось к труду учителей.

«Многих из представителей образовательной отрасли задевает слово и термин «услуга». Я уже свое отношение на этот счет сказал. Но если это людей задевает по отношению к учительскому труду и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах», — сказал он.

Не обошел стороной президент России и конкурс «Учитель года». Он предложил подумать, как сделать его более популярным, приведя в пример известное французское шоу.

«Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу. Я уже упоминал «Форт Боярд»: хорошо бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным направлениям и дисциплинам», - сказал Путин.