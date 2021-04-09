«Это надо исправлять»: власти сократят число контрольных работ в школе

В российских школах необходимо сократить количество контрольных работ, считает первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин.

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«Этот вопрос обсуждался на недавнем заседании комитета, депутаты разных фракций выступили с предложением сократить число контрольных работ в школах. В постсоветское время количество часов на ведущие предметы сократилось на 15-30%. Особенно на физику, химию, историю, биологию. При этом количество информации и контрольных работ значительно возросло — это приводит к тому, что у детей в головах ничего не откладывается»,— сообщил он «Газете.Ru».

По словам Смолина, показательно и то, что все больше детей пользуются услугами репетиторов – школа дает недостаточно: «Надо думать о сокращении контроля, наша задача состоит в том, чтобы дети по-настоящему усваивали материал».

8 апреля прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по оптимизации количества контрольных в школах страны при Рособрнадзоре. Специалисты посетили семь школ разных регионов и выяснили, что в каждой из них под контрольные отдано более трети учебного времени.

«Есть подозрение, что в ряде школ очень много учебных часов тратятся именно на оценку, в то время как эти часы должны быть потрачены на обучение, на освещение новых тем, на работу с отстающими ребятами, на закрепление. Вместо этого идут сплошные контрольные работы.

В итоге фактически в таких школах возникает ситуация, когда ответственность перекладывается: ученики и их родители остаются один на один с теми проблемами, которые у них возникают при изучении определенных предметов, и вынуждены решать эти проблемы самостоятельно», — заключили в Рособрнадзоре.

С выводами рабочей группы согласился заслуженный учитель географии, представитель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов. Вместе с тем, по его мнению, проводимая Рособрнадзором политика и привела к такой ситуации.

«Когда появилась данная организация, приоритетом в школе стал не процесс образования, а процесс контроля. Ведь чтобы Рособрнадзор мог надзирать, школы должны постоянно предоставлять фактуру, отчеты», — пояснил он «Газете.Ru».

Постоянный контроль создает нездоровую атмосферу в школах, убежден Перлов. «Такие слова, как «режим», «контроль», «охрана» стали рядовыми для школ. Но это больше похоже на терминологию ФСИН. По моему мнению, единственный выход — оставить за школой и только за ней текущий контроль знаний, а государству отдать лишь итоговый», — отметил он.

Его поддержала заслуженный учитель РФ, член Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман. «Проблему постоянных контрольных я замечаю уже давно. Конечно, это надо исправлять. Виной всему огромное бюрократическое давление на школы со стороны госорганов, руководящих образованием. Вероятно, чтобы изменить ситуацию, придется менять всю систему», — сказала она «Газете.Ru».

В то же время глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщал, что к августу 2021 года ведомство создаст регламент по проведению контрольных работ в школах. «Мы проанализируем со стороны физиологии ребенка, сколько контрольных максимально в той или иной возрастной группе может быть приемлемо. К августу вместе с министерством просвещения дадим четкий регламент для, в первую очередь, региональных министерств, муниципалитетов, в последнюю очередь — директоров школ», — отмечал он.

Музаев уверен, что проблема — в неверной работе региональных органов управления образованием. «Почти в каждом субъекте есть свои центры оценки качества образования, и они тоже спускают в школы свои контрольные работы. И если бессистемно подходить к этому вопросу, то может сложиться ощущение, что в школе учитель сначала проводит свои контрольные работы, потом по этому же предмету идут муниципальные контрольные работы, а затем — региональные, и в конце — федеральные», — сказам он.

Ведомство много раз проводило с регионами семинары на эту тему, чтобы количество контрольных работ «не зашкаливало», продолжил Музаев.

«Кроме того, существует практика натаскивания учеников ко всероссийским проверочным работам (ВПР) из-за которой учителя, по своей инициативе, перед ВПР проводят по несколько тренировочных «предпроверочных» работ»,

— отмечал глава Рособрнадзора.

Решить вопрос поможет правильный подход к планированию учебной программы, считает научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ Наталия Любомирская.

«Так, по ходу изучения тем давать контрольные не нужно, ведь ребенок только учится. Оценивание должно быть организовано другим способом – ему нужно просто давать устную обратную связь. Поэтому если программу дробят так, что каждый урок проходится отдельная тема, то это просто неправильная организация процесса», — заключила собеседница «Газеты.Ru».