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Общество

Стрельба в Пермском университете. Хронология событий

Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

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Днем 20 сентября в Перми на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба. Молодой человек вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах, выпрыгивали из окон. В результате стрелявшего ранили и задержали. «Газета.Ru» восстановила хронологию событий.

Первые сообщения о стрельбе появились в Telegram-канале «112» в 9.48 мск (11.48 по пермскому времени). Говорилось, что неизвестный открыл беспорядочный огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Издание публиковало видеозаписи, сделанные возле корпусов вуза. На них слышны выстрелы, видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа и бегут с территории университета.

В 9.49 на странице университета «ВКонтакте» появилось предупреждение: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ».

Спустя несколько минут СМИ начали публиковать кадры, снятые с верхних этажей вуза.

На них человек в темной одежде и каске, с похожим на дробовик оружием в руках, идет по пешеходной дорожке и стреляет. На другом видео показаны бегущие по кампусу люди, видно, как двое студентов ведут под руки третьего, видимо раненого, молодого человека.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь. «Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна», — рассказывал собеседник агентства. В пресс-службе университета сначала говорили, что у стрелка травматическое оружие, но позже источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что оружие было огнестрельным. Предположительно у стрелявшего был помповый дробовик, заряженный патронами с картечью.

Практически сразу после первых сообщений об инциденте была предварительно установлена личность стрелка. Позже ее подтвердил источник РБК, близкий к МВД. Нападавшим оказался 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров. У него была страница «ВКонтакте», активность на которой фиксировалась примерно за 20 минут до первых сообщений о стрельбе. Впоследствии профиль заблокировали.

Примерно через полчаса после начала стрельбы прибывшие на место место сотрудники правоохранительных органов задержали Бекмансурова. Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на собственный источник сообщал, что молодой человек оказал сопротивление и был ранен сотрудником наряда ДПС, первым прибывшим на место. Позже появилась информация, что стрелок умер от полученных ранений. Ее подтвердила пресс-служба вуза, написавшая, что нападавший ликвидирован. Однако спустя какое-то время пост отредактировали, убрав слова о ликвидации стрелка. СК не сообщает о смерти нападавшего, а пишет, что он задержан. СМИ информируют, что Бекмансуров жив, но находится в критическом состоянии.

Данные о погибших и пострадавших во время стрельбы постоянно обновлялись. По последней информации Следственного комитета, жертвами стрелка стали восемь человек.

Среди них, как пишет «112», охранник университета, который пытался задержать Бекмансурова: его студент застрелил на месте. Минздрав РФ сообщает о 24 пострадавших, у 19 из них огнестрельные ранения. Как минимум один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще шестеро раненых в больнице в состоянии средней тяжести.

Из Москвы для помощи пострадавшим вылетел борт с медицинским оборудованием. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв и направил направил в Пермь руководителей Минобрнауки и Минздрава Валерия Фалькова и Михаила Мурашко. Туда же вылетел замгенпрокурора Николай Шишкин. Администрация ПГНИУ попросила всех очевидцев стрельбы пройти в студенческий Дом культуры, а остальных покинуть территорию университета. Занятия в вузе отменили.

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