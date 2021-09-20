Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Днем 20 сентября в Перми на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба. Молодой человек вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах, выпрыгивали из окон. В результате стрелявшего ранили и задержали. «Газета.Ru» восстановила хронологию событий.

Первые сообщения о стрельбе появились в Telegram-канале «112» в 9.48 мск (11.48 по пермскому времени). Говорилось, что неизвестный открыл беспорядочный огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Издание публиковало видеозаписи, сделанные возле корпусов вуза. На них слышны выстрелы, видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа и бегут с территории университета.

close Подозреваемый в нападении на университет Тимур Бекмансуров Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета во время стрельбы, 20 сентября 2021 года Вход на территорию Пермского государственного университета, 20 сентября 2021 года Машины полиции и аварийно-спасательной службы у Пермского государственного университета, 20 сентября 2021 года Гильза у входа на территорию Пермского государственного университета, 20 сентября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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В 9.49 на странице университета «ВКонтакте» появилось предупреждение: «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ».

Спустя несколько минут СМИ начали публиковать кадры, снятые с верхних этажей вуза.

На них человек в темной одежде и каске, с похожим на дробовик оружием в руках, идет по пешеходной дорожке и стреляет. На другом видео показаны бегущие по кампусу люди, видно, как двое студентов ведут под руки третьего, видимо раненого, молодого человека.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь. «Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна», — рассказывал собеседник агентства. В пресс-службе университета сначала говорили, что у стрелка травматическое оружие, но позже источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что оружие было огнестрельным. Предположительно у стрелявшего был помповый дробовик, заряженный патронами с картечью.

Практически сразу после первых сообщений об инциденте была предварительно установлена личность стрелка. Позже ее подтвердил источник РБК, близкий к МВД. Нападавшим оказался 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров. У него была страница «ВКонтакте», активность на которой фиксировалась примерно за 20 минут до первых сообщений о стрельбе. Впоследствии профиль заблокировали.

Примерно через полчаса после начала стрельбы прибывшие на место место сотрудники правоохранительных органов задержали Бекмансурова. Telegram-канал «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на собственный источник сообщал, что молодой человек оказал сопротивление и был ранен сотрудником наряда ДПС, первым прибывшим на место. Позже появилась информация, что стрелок умер от полученных ранений. Ее подтвердила пресс-служба вуза, написавшая, что нападавший ликвидирован. Однако спустя какое-то время пост отредактировали, убрав слова о ликвидации стрелка. СК не сообщает о смерти нападавшего, а пишет, что он задержан. СМИ информируют, что Бекмансуров жив, но находится в критическом состоянии.

Данные о погибших и пострадавших во время стрельбы постоянно обновлялись. По последней информации Следственного комитета, жертвами стрелка стали восемь человек.

Среди них, как пишет «112», охранник университета, который пытался задержать Бекмансурова: его студент застрелил на месте. Минздрав РФ сообщает о 24 пострадавших, у 19 из них огнестрельные ранения. Как минимум один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще шестеро раненых в больнице в состоянии средней тяжести.

Из Москвы для помощи пострадавшим вылетел борт с медицинским оборудованием. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв и направил направил в Пермь руководителей Минобрнауки и Минздрава Валерия Фалькова и Михаила Мурашко. Туда же вылетел замгенпрокурора Николай Шишкин. Администрация ПГНИУ попросила всех очевидцев стрельбы пройти в студенческий Дом культуры, а остальных покинуть территорию университета. Занятия в вузе отменили.