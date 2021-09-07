Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. При этом оно находится на достаточно высоком уровне, а ситуация в разных регионах отличается, отметили в организации. Коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом, подчеркивают в ВОЗ. Подробнее о темпах распространения инфекции в России и мире — в материале «Газеты.Ru».

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила во вторник, 7 сентября, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила она.

Эксперт сообщила, что в последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и регистрируется порядка 67-68 тыс. смертей.

«Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», — указала ван Керкхове. По ее словам, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней», — констатировала она.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, — заявил он.

Это говорит о том, что коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом, добавил Райан.

Он также указал на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».

Темпы распространения коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали более 221,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли свыше 4,57 млн человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировали 7 047 880 инфицированных и 188 785 летальных исходов по состоянию на 7 сентября.

Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%. Сократились и темпы распространения инфекции, свидетельствуют данные ВОЗ.

Согласно ее подсчетам, в период с 25 по 31 августа суточный прирост числа заражений четырежды превышал отметку 700 тыс. В первую неделю сентября такое случилось лишь однажды, в остальные дни прирост держался в среднем на уровне 600 тыс. По подсчетам ТАСС, с 1 по 7 сентября в мире выявили на 0,5 млн инфицированных меньше, чем в последнюю неделю лета.

Наиболее заметное снижение заболеваемости наблюдается в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне не попадают в реанимацию. Большинство пациентов, госпитализируемых с новой инфекцией, не привиты.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций.

«Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», — сообщили в правительстве.

Как подчеркнул Мишустин, эти меры необходимы для создания «санитарного щита» страны.

По данным последних опросов, 43% россиян опасаются заразиться коронавирусом, 55% – не боятся. Эти показатели практически не меняются с начала 2021 года, отмечают социологи.

14% россиян готовы сделать прививку от коронавируса отечественными вакцинами, 52% – не готовы. Треть респондентов (32%) отметили, что уже вакцинированы. Доля тех, кто не хочет прививаться, медленно сокращается: с 62% в апреле 2021 года до 52% в августе. Растет количество россиян, которые — по их собственным словам — уже сделали себе прививку: в феврале 2021 года их было 4%, в апреле – 10%, а в августе - 32%.