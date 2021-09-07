Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Под Мурманском перевернулось судно: погиб один человек, трое пропали без вести 23:23
Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Киева и Москвы 23:11
Историк из Венгрии напомнила Джонсону о колониальном прошлом Британии 23:08
Карпин: в сборной почти нет тренировок 22:56
СМИ: Трамп примет участие в выборах 2024 года 22:55
СМИ: в Германии после повторной вакцинации умер один человек 22:50
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open 22:45
Вдова Караченцова рассказала о поцелуе с Бельмондо 22:38
Новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время 22:32
Экологи обвинили космодром Илона Маска в угрозе дикой природе 22:28
Общество

Мир вышел на плато. Главное о коронавирусе за 7 сентября

ВОЗ объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Koji Sasahara/AP
Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. При этом оно находится на достаточно высоком уровне, а ситуация в разных регионах отличается, отметили в организации. Коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом, подчеркивают в ВОЗ. Подробнее о темпах распространения инфекции в России и мире — в материале «Газеты.Ru».

Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила во вторник, 7 сентября, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне», — отметила она.

Эксперт сообщила, что в последнее время ежедневно выявляется 4,4 - 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и регистрируется порядка 67-68 тыс. смертей.

«Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», — указала ван Керкхове. По ее словам, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке, например, цифры идут на спад.

«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней», — констатировала она.

В свою очередь, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

«Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться, — заявил он.

Это говорит о том, что коронавирус по-прежнему обладает большой энергией и потенциалом, добавил Райан.

Он также указал на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».

Темпы распространения коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали более 221,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий заболевания умерли свыше 4,57 млн человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировали 7 047 880 инфицированных и 188 785 летальных исходов по состоянию на 7 сентября.

Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась в начале сентября на 15%. Сократились и темпы распространения инфекции, свидетельствуют данные ВОЗ.

Согласно ее подсчетам, в период с 25 по 31 августа суточный прирост числа заражений четырежды превышал отметку 700 тыс. В первую неделю сентября такое случилось лишь однажды, в остальные дни прирост держался в среднем на уровне 600 тыс. По подсчетам ТАСС, с 1 по 7 сентября в мире выявили на 0,5 млн инфицированных меньше, чем в последнюю неделю лета.

Наиболее заметное снижение заболеваемости наблюдается в странах Южной Америки и Южной Азии. В Европе ситуация неоднородная, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии темпы распространения инфекции увеличились до максимальных.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что прошедшие вакцинацию от коронавируса россияне не попадают в реанимацию. Большинство пациентов, госпитализируемых с новой инфекцией, не привиты.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций.

«Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара. Всего на эти цели будет направлено 223 млн рублей», — сообщили в правительстве.

Как подчеркнул Мишустин, эти меры необходимы для создания «санитарного щита» страны.

По данным последних опросов, 43% россиян опасаются заразиться коронавирусом, 55% – не боятся. Эти показатели практически не меняются с начала 2021 года, отмечают социологи.

14% россиян готовы сделать прививку от коронавируса отечественными вакцинами, 52% – не готовы. Треть респондентов (32%) отметили, что уже вакцинированы. Доля тех, кто не хочет прививаться, медленно сокращается: с 62% в апреле 2021 года до 52% в августе. Растет количество россиян, которые — по их собственным словам — уже сделали себе прививку: в феврале 2021 года их было 4%, в апреле – 10%, а в августе - 32%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
2:0
Третий бой Карпина: Россия выигрывает дома у Мальты. LIVE
ЧМ-2022. Отборочный этап. Россия — Мальта. ОНЛАЙН
Банальная формальность. В России отменят обязательный техосмотр
В правительстве поддержали идею ЕР сделать техосмотр добровольным
«Она не одна, у нее трое человек, мужиков, рядом. Сама жива-здорова»
На заимке сибирской отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар
Телеведущий Дмитрий Киселев попал в больницу с COVID-19
Суд смягчил приговор политологу-коммунисту Платошкину
Моника Левински назвала роман с Клинтоном «худшим моментом в жизни»
Apple назначила дату презентации
Новости и материалы
Под Мурманском перевернулось судно: погиб один человек, трое пропали без вести
Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Киева и Москвы
Историк из Венгрии напомнила Джонсону о колониальном прошлом Британии
Карпин: в сборной почти нет тренировок
СМИ: Трамп примет участие в выборах 2024 года
СМИ: в Германии после повторной вакцинации умер один человек
Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open
Вдова Караченцова рассказала о поцелуе с Бельмондо
Новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время
Экологи обвинили космодром Илона Маска в угрозе дикой природе
Дочь российского миллиардера разозлила соседей в Великобритании, желая обустроить деревню
Белый дом запросил у Конгресса США $6,4 млрд на расселение афганцев
В Бразилии задержали бывшего пресс-секретаря Трампа
В Минфине заявили, что транш МВФ для России станет частью золотовалютных резервов
Экс-вратарь ЦСКА вызвал на бой президента армейского клуба Гинера
Присяжные не будут судить главного киллера России
Ургант: Дзюба смотрел матч с Кипром дома по телевизору, что он в это время делал – не знаю
Киев возмутил итальянский учебник, причисливший Украину к «российским регионам»
Все новости
«Это может произойти и с нашими родителями, и с нами»
Пациентов с деменцией потребовали перестать считать психиатрическими больными
«Часто пил и бил жену»
Что известно о предполагаемом убийце школьниц в Киселевске
Таунхаусы получат статус
Правительство внесло в Госдуму законопроект о таунхаусах
Доигрались с рубильником: электричество на Украине подорожало на 70%
Эксперты оценили последствия роста цен на электроэнергию на Украине
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
Налоговые льготы и рекордные цены на газ стимулируют рост акций газовых компаний
«Они здесь на правах рабов». Украинцы проводят протесты в Польше из-за гибели мигранта
СМИ сравнили убийство украинца в Польше с гибелью Джорджа Флойда
Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
«Скандал с ЛГБТ не уляжется никогда»: будет ли успешным IPO «ВкусВилла»
WSJ: «ВкусВилл» разместит бумаги на бирже в США в ближайшие месяцы
«Глупейшая фальшивка»
Захарова потребовала опровергнуть текст о встречах соратников Пучдемона в России
«Хорошая новость, что они уже торгуются»
Глава МИД Украины заявил, что на встрече Зеленского и Путина будет обсуждаться тема Крыма
Электрический «Гелик», рисовая шелуха и другие премьеры Мюнхена
В Германии открылся международный автосалон
Прозрачные платья вернулись на ковровую дорожку
Во что одеваются гости Венецианского кинофестиваля
Памятка от гаишников: как не нарваться на штрафы при продаже автомобиля
ГИБДД опубликовала инструкцию по продаже машины
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях