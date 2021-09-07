«Двойной удар»: чем опасна микст-инфекция гриппа и COVID-19

Новый сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом на фоне пандемии коронавируса может спровоцировать появление микст-инфекций: в таком случае человек рискует заболеть двумя инфекциями одновременно, сообщил главврач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Хотя опрошенные «Газетой.Ru» инфекционисты заверили, что такие случаи в России пока не встречались, они рассказали, чем чревата подобная клиническая картина.

Появление микст-инфекции гриппа и коронавируса – возможный сценарий развития пандемии, однако пока таких случаев не зарегистрировано, отмечает врач-инфекционист Эдуард Шунков.

«Пока что вирус гриппа и ковида находятся в конкуренции. Сейчас болеющий гриппом не заболевает ковидом и наоборот. Все дело в работе иммунитета: вырабатываемые антитела проявляют эффективность не только против инфекции, захватившей организм и спровоцировавший инфекционный процесс, но и против других возбудителей группы ОРВИ, которым просто не получается попасть в организм», — пояснил Шунков.

Чаще встречаются ситуации, когда у больного появляются другие инфекции после COVID-19 – в основном грипп.

«Вирус очень сильно ослабляет организм, и он становится более уязвимым к другим заболеваниям. То есть человек заболевает сначала одной инфекцией и на фоне ослабленного иммунитета «подхватывает» следующую. Это может утяжелить течение болезни», — объясняет замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Если человек заболевает коронавирусом и гриппом одновременно, организм будет испытывать большую нагрузку. При этом различить подобную микст-инфекцию будет довольно сложно из-за схожести симптомов.

«Двойной удар гриппа и ковида может иметь очень тяжелые последствия для заболевшего. Могут развиться гипериммунные реакции, которые будут проявляться отеком головного мозга, гиперцитокинемией, а также респираторным дистресс-синдромом. Это может произойти в результате чрезмерной активности иммунитета. И как бы это ни парадоксально звучало, система организма, предназначение которой защищать организм, сама же его и погубит», — отмечает Шунков.

Двойное заболевание может также создать сильную нагрузку на организм человека, поскольку и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

«Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более «злокачественным» для пациента, чем, если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций», — рассказал врач-инфекционсит Андрей Поздняков агентству «Прайм».

Шунков добавил, что особенно микст-инфекции подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

«Учитывая восприимчивость людей к обеим этим инфекциям, в группе риска будут находиться все. Особенную опасность такие инфекции представляют для лиц со сниженным иммунитетом», — уточнил он.

Для профилактики возможного заражения гриппом и коронавирусом одновременно необходимо вакцинироваться от обоих инфекций.

«Вакцина защищает только от того микроорганизма или микроорганизмов, если речь о комплексных вакцинах, против которых она разработана. Вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот», — пояснил Поздняков.

Помимо этого, необходимо соблюдать эпидемиологические меры. «Ношение масок – основная профилактика против микст-инфекций. Именно поэтому мы в прошлом году не видели эпидемии гриппа – потому что применялись меры против коронавируса», — заключил Покровский.