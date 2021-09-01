Кража канцтоваров, танцы живота и школьники на лодках

1 сентября в России традиционно не только День знаний, но и день, когда администрации школ, ученики и родители становятся ньюсмейкерами. «Газета.Ru» собрала самые противоречивые выступления на линейках, необычные ситуации и происшествия в этот день.

Танцы и плавание

Одной из наиболее обсуждаемых стала новость из Хабаровска — там на линейке в школе №76 полураздетая девушка исполнила танец живота. В социальных сетях выложили видео танца, администрация города начала проверку. Пользователи на такой «подарок» к 1 сентября отреагировали неоднозначно: «Папы, возможно, были рады, а вот мамы не оценили», — написал один из хабаровчан в комментариях.

Мама одного из школьников Марина Т., присутствовавшая на празднике, заявила «Газете.Ru», что всем родителям и ученикам танец понравился, негативной реакции не было. «Это не был развратный танец, восточный танец, стриптиз, и как там его еще называли. Девушка большую часть танцевала с крыльями, но это не был танец живота, это был танец птицы. Она была одета в гимнастический купальник и не была раздета», — рассказала она. Отрывок, который разметили в соцсетях, она посчитала провокацией, а реакцию пользователей — неправильной.

Впрочем, Хабаровский край сегодня отличился не только танцами живота. В Нанайском районе региона учеников доставляли в школы на лодках сотрудники МЧС. Там прошел паводок, и несколько поселков затопило, дороги оказались под водой, а дети — отрезаны от учебных заведений. Спасатели перевезли на лодках на линейки более 140 школьников.

Больше не школьник

В Татарстане в городе Нижнекамск ученик 10-го класса пришел на линейку 1 сентября и узнал, что не зачислен в класс. Мама подростка рассказала, что мальчика не нашли в списках зачисленных. Оказалось, что родители подали заявление на зачисление в местную школу еще в конце июня, приложив все необходимые документы. Однако 30 августа ребенку пришло смс, что кроме письменного заявления на зачисление нужно подать еще и электронное. Об этом сообщении мама узнала только 1 сентября. В итоге после звонка в школу недоразумение устранили, и десятиклассник пошел учиться.

В магазин за ручкой

Но не все инциденты на 1 сентября были столь благополучными. В подмосковном Красногорске рано утром в среду местные школьники ограбили магазин канцтоваров. Они выбили дверь и украли ручки, карандаши, линейки, блокноты, а заодно и деньги: их учащиеся взяли из взломанной кассы и ящика для сборов пожертвований.

Опасные стихи

В Москве родителей переполошило стихотворение ученика 11-го класса. Школьники обсуждали в мессенджере подготовку к 1 сентября, одна из учениц напомнила о необходимости выучить стихи. Тогда один из подростков в шутку отправил стихотворение с призывами к насилию и строчкой про взрыв в школе. Шутку не оценила одна из увидевших чат мам, которая обратилась в полицию.

Директор школы в Марьино, где учится шутник и ребенок написавшей заявление родительницы, заявила, что никакой угрозы не было, а сообщение с противоречивым стихотворением неправильно восприняли. Руководитель учебного учреждения отметила, что забеспокоившаяся мама имеет проблемы с алкоголем и могла написать заявление в МВД в состоянии опьянения.

Класс «Э»

Ярким событием 1 сентября стало для первоклашек из Краснодара — там сразу в нескольких школах сформировали более 20 параллельных первых классов. В школе №94 их 28, поэтому классам присвоили литеры почти всех букв русского алфавиты. В итоге дети пошли в 1-й «Ы» и 1-й «Я» классы. Всего в эту школу в 2021 году пошли 840 первоклассников. В прошлом году в Краснодаре отличилась школа №94 — там сформировали 33 первых класса.

Но не во всех районах Кубани такая ситуация — в хуторе Заря Выселковского района Краснодарского края в первый класс пошел только один ученик. Понятно, что в поселковых школах часто небольшая заполняемость классов, но такого раньше не было: минимальное число первоклассников составляло пять человек. Всего в школе учатся 48 детей.

Образование на Колыме

А в поселке Снежная Долина в Магаданской области открыли новую школу — первую в регионе за последние 35 лет. Ее построили в рамках проекта «Демография» за 400 млн руб. Школа рассчитана на 50 учеников и 30 дошкольников. Местная школа была закрыта из-за аварийности, она не подлежала ремонту. Поэтому местные жители в течение последних лет отправляли детей учиться в Магадан.