Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Xiaomi посоревнуется с Илоном Маском 14:32
Впавший в кому сооснователь «Смысловых галлюцинаций» пришел в сознание 14:23
Талибы* не позволят женщинам в Афганистане занимать должности министров 14:21
Приплывший с Курильских островов в Японию россиянин подал заявку на статус... 14:21
Школьник поправил Путина после его оговорки про Северную войну 14:16
Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2020 14:10
«Союзмультфильм» выпустил третий сезон «Простоквашино» 14:04
Обнаружены биомаркеры опасного постковидного синдрома у детей 14:03
МИД России: расширенная «тройка» проведет переговоры в Кабуле 14:00
Подростки попытались украсть пожертвования в часовне в Севастополе 13:53
Общество

Кража канцтоваров, танцы живота и школьники на лодках

Чем запомнилось 1 сентября в российских школах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
1 сентября в России традиционно не только День знаний, но и день, когда администрации школ, ученики и родители становятся ньюсмейкерами. «Газета.Ru» собрала самые противоречивые выступления на линейках, необычные ситуации и происшествия в этот день.

Танцы и плавание

Одной из наиболее обсуждаемых стала новость из Хабаровска — там на линейке в школе №76 полураздетая девушка исполнила танец живота. В социальных сетях выложили видео танца, администрация города начала проверку. Пользователи на такой «подарок» к 1 сентября отреагировали неоднозначно: «Папы, возможно, были рады, а вот мамы не оценили», — написал один из хабаровчан в комментариях.

Мама одного из школьников Марина Т., присутствовавшая на празднике, заявила «Газете.Ru», что всем родителям и ученикам танец понравился, негативной реакции не было. «Это не был развратный танец, восточный танец, стриптиз, и как там его еще называли. Девушка большую часть танцевала с крыльями, но это не был танец живота, это был танец птицы. Она была одета в гимнастический купальник и не была раздета», — рассказала она. Отрывок, который разметили в соцсетях, она посчитала провокацией, а реакцию пользователей — неправильной.

Впрочем, Хабаровский край сегодня отличился не только танцами живота. В Нанайском районе региона учеников доставляли в школы на лодках сотрудники МЧС. Там прошел паводок, и несколько поселков затопило, дороги оказались под водой, а дети — отрезаны от учебных заведений. Спасатели перевезли на лодках на линейки более 140 школьников.

Больше не школьник

В Татарстане в городе Нижнекамск ученик 10-го класса пришел на линейку 1 сентября и узнал, что не зачислен в класс. Мама подростка рассказала, что мальчика не нашли в списках зачисленных. Оказалось, что родители подали заявление на зачисление в местную школу еще в конце июня, приложив все необходимые документы. Однако 30 августа ребенку пришло смс, что кроме письменного заявления на зачисление нужно подать еще и электронное. Об этом сообщении мама узнала только 1 сентября. В итоге после звонка в школу недоразумение устранили, и десятиклассник пошел учиться.

В магазин за ручкой

Но не все инциденты на 1 сентября были столь благополучными. В подмосковном Красногорске рано утром в среду местные школьники ограбили магазин канцтоваров. Они выбили дверь и украли ручки, карандаши, линейки, блокноты, а заодно и деньги: их учащиеся взяли из взломанной кассы и ящика для сборов пожертвований.

Опасные стихи

В Москве родителей переполошило стихотворение ученика 11-го класса. Школьники обсуждали в мессенджере подготовку к 1 сентября, одна из учениц напомнила о необходимости выучить стихи. Тогда один из подростков в шутку отправил стихотворение с призывами к насилию и строчкой про взрыв в школе. Шутку не оценила одна из увидевших чат мам, которая обратилась в полицию.

Директор школы в Марьино, где учится шутник и ребенок написавшей заявление родительницы, заявила, что никакой угрозы не было, а сообщение с противоречивым стихотворением неправильно восприняли. Руководитель учебного учреждения отметила, что забеспокоившаяся мама имеет проблемы с алкоголем и могла написать заявление в МВД в состоянии опьянения.

Класс «Э»

Ярким событием 1 сентября стало для первоклашек из Краснодара — там сразу в нескольких школах сформировали более 20 параллельных первых классов. В школе №94 их 28, поэтому классам присвоили литеры почти всех букв русского алфавиты. В итоге дети пошли в 1-й «Ы» и 1-й «Я» классы. Всего в эту школу в 2021 году пошли 840 первоклассников. В прошлом году в Краснодаре отличилась школа №94 — там сформировали 33 первых класса.

Но не во всех районах Кубани такая ситуация — в хуторе Заря Выселковского района Краснодарского края в первый класс пошел только один ученик. Понятно, что в поселковых школах часто небольшая заполняемость классов, но такого раньше не было: минимальное число первоклассников составляло пять человек. Всего в школе учатся 48 детей.

Образование на Колыме

А в поселке Снежная Долина в Магаданской области открыли новую школу — первую в регионе за последние 35 лет. Ее построили в рамках проекта «Демография» за 400 млн руб. Школа рассчитана на 50 учеников и 30 дошкольников. Местная школа была закрыта из-за аварийности, она не подлежала ремонту. Поэтому местные жители в течение последних лет отправляли детей учиться в Магадан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Если бы не два распада, у нас была бы другая страна»
Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек
Спасителя Байдена бросили в Афганистане
В Белом доме пообещали вывезти из Кабула афганца-переводчика, работавшего на Армию США
«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство»
Посол Афганистана заявил о желании талибов* убить лидера сопротивления
Проценко предупредил москвичей о новой возможной вспышке коронавируса в конце сентября
Лукашенко считает, что США через Афганистан хотят «подогреть» ситуацию в России и Китае
Полиция задержала в Москве главу профсоюза «Альянс врачей» Васильеву
Лицеисты не смогли решить задачу, которую им задал Мишустин
Новости и материалы
Xiaomi посоревнуется с Илоном Маском
Впавший в кому сооснователь «Смысловых галлюцинаций» пришел в сознание
Талибы* не позволят женщинам в Афганистане занимать должности министров
Приплывший с Курильских островов в Японию россиянин подал заявку на статус беженца
Школьник поправил Путина после его оговорки про Северную войну
Россия поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2020
«Союзмультфильм» выпустил третий сезон «Простоквашино»
Обнаружены биомаркеры опасного постковидного синдрома у детей
МИД России: расширенная «тройка» проведет переговоры в Кабуле
Подростки попытались украсть пожертвования в часовне в Севастополе
Депутата-коммуниста Быстрова задержали после дебоша в Смоленске
«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером
NBC: боевики «Талибана»* предотвратили еще один теракт в аэропорту Кабула
Правительство выделит на научные исследования более 1,5 трлн рублей
Во время пандемии дети в США ели больше фастфуда и меньше двигались
Экс-тренер сборной России: игра национальной команды должна быть похожа на Карпина
Россияне назвали приемлемую для них стоимость путешествия на Дальний Восток
Владельцы Android-смартфонов назвали пять причин не переходить на iPhone
Все новости
Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона
Найден способ остановить неизлечимую болезнь Гентингтона
Победа над «черными копателями»: найдены нетронутые сокровища кельтов
Во Франции обнаружена затерянная столица кельтов
«Русскому языку препятствовать нельзя»
Токаев заявил о недопустимости ущемления русского языка в Казахстане
«Сдалась сама машина»: что погубило летчиков Ил-112В
«Ъ»: названы предварительные причины крушения Ил-112В под Кубинкой
«Уже сталкиваемся с жалобами»: в России заработал закон о воспитании в школах
Новые программы воспитания могут увеличить нагрузку на учителей
«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам
Джо Байден заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана
Названы 10 главных молодых актрис России
Укрусь или Украина-Русь. В Москве и Киеве поспорили о новом названии для Украины
Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины — Укрусь
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях