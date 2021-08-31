«Уже сталкиваемся с жалобами»: в России заработал закон о воспитании в школах

С 1 сентября российские школы должны начать применять воспитательные программы. Их разрабатывали целый год, в программы войдут социальные школьные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, посещение театров, музеев, экскурсии и другие мероприятия. По словам учителей и директоров образовательных учреждений, нововведение просто закрепило уже существующую практику. Однако если от педагогов потребуют отчетности по такой работе, нагрузка на них существенно возрастет. В Госдуме уже столкнулись с жалобами на перегрузки из-за новшества.

Воспитание было всегда

С 1 сентября в российских школах начнут работать новые программы по воспитанию детей. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» вступили в силу в 2020 году, еще год понадобился на то, чтобы учебные учреждения включили нововведение в свои образовательные программы и учли календарный план.

Воспитывать учеников будут с помощью вовлечения в социальные проекты, участия в спортивных мероприятиях и концертах, походов в театры и музеи, экскурсий, тренингов, тематических классных часов и т.д.

«С 1 сентября по закону в образовательную программу школы должны быть включены два новых документа. Первый – программа воспитания на основе примерной программы, разработанной Институтом стратегии развития образования. И второй – календарный план на основе примерного календарного плана, он подготовлен Минпросвещения. Он больше напоминает календарь памятных дат и немножко сейчас не соотносится с программой воспитания», — пояснил «Газете.Ru» эксперт аппарата Общероссийского Профсоюза образования Раис Загидуллин.

Каждая школа самостоятельно разрабатывает программу и план, добавил он. Кроме того, в образовательных организациях появились советники директоров по воспитательной работе.

«В нашей школе состоялся Управляющий совет, где был представлен проект воспитательной программы. Сейчас мы вывесили его на свой сайт, чтобы получить отзывы, предложения, рекомендации от педагогического сообщества и родителей, внести коррективы и утвердить его», — рассказала «Газете.Ru» депутат Мосгордумы, директор школы №2098 Надежда Перфилова.

Директор также отметила, что школы без воспитания фактически никогда не существовало – эта функция всегда лежала на ней, просто ранее не была закреплена в законодательстве.

«Мы всегда занимались и продолжаем заниматься воспитательной работой. И это ложь, что ее забросили. И в период застоя, и в период перестройки, и в это современное время мы что — перестали водить детей в походы и экспедиции? Мы что — перестали организовывать экскурсии и театральную деятельность в школе? Что — перестали работать кружки?» — заявил изданию заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург.

По его словам, воспитательная работа «есть и будет, а вот идеология ушла».

«В стране, где разные конфессии, где верующие и атеисты, где люди разных взглядов, не может быть единой идеологии для всех. И не надо путать идеологию и мировоззрение – его человек вырабатывает сам, а идеология навязывается. И поэтому под предлогом того, что воспитание ушло, пытаются навязать идеологию — это очень часто делают политические элиты и так далее», — считает он.

Отчеты увеличат нагрузку на педагогов

Если воспитательная работа будет выполняться так же, как раньше, сильных изменений это не повлечет, сказал Евгений Ямбург.

«А если это приведет к новой отчетности, к отчетам по мероприятиям, достаточно формальным, и это будет вызывать у детей аллергию, ничего хорошего из этого не выйдет», — резюмировал заслуженный учитель России.

Возможность отчетности беспокоит и эксперта профсоюза образования Раиса Загидуллина.

«Воспитанием школа занимается давно, но если контролирующим органам понадобятся всевозможные различные доказательства, что вы начали по-другому заниматься, нагрузка на педагогов однозначно увеличится», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), стандарт реализуется всей образовательной организацией: каждый учитель разрабатывает учебную программу своего предмета и в совокупности рождается общая образовательная программа школы.

«Если такой же принцип будет заложен в воспитание, то, наверное, от каждого учителя должно быть потребовано какое-то его участие, видимое достижение результатов воспитательной работы», — сказал он.

Однако пока четкого разделения между воспитанием и обучением нет, а потому и критерии «достижения результатов» не выделены отдельно, «и это правильно», уточнил Загидуллин.

Зампредседателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что из некоторых регионов уже есть жалобы на возросший объем работы.

«К сожалению, мы уже сталкиваемся с жалобами. В некоторых регионах на должности помощников директоров по воспитательной берут, что называется, своих людей – родственников, еще кого-то, которые как раз нагружают учителей лишней отчетностью», — заявил депутат.

Принятый закон, считает Зайцев, «важен и нужен, но он не доработан и не подготовлен к правоприменению».

«Его принимали наспех, так как было поручение президента. Есть проблемы, которые, вероятно, будут решать депутаты Госдумы VIII созыва. Нужно убрать бюрократическую волокиту, а воспитательная функция должна носить факультативный характер, за который государство может доплачивать», — пояснил парламентарий

Изменения в закон «Об образовании» в части воспитания детей помогли конкретизировать зоны ответственности школы и семьи, добавил Раис Загидуллин.

«Личностные качества формируются в семье, а социальный опыт жизни в школе с позиции будущей жизни, социальный опыт взаимодействия с одноклассниками и другими участниками образовательного процесса – это то, за что отвечает школа. Она помогает сформировать социальный опыт, который поможет ученику адаптироваться в обществе на основе ценностей, патриотизма, уважения к старшим, к истории, к героическим поступкам и так далее», — объяснил он.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко согласна, что нововведение поможет учителям, мамам и папам школьников разграничить ответственность.

«Не сказанного не существует – это моя личная философия. Поэтому, несомненно, плюс, что воспитательные функции школы закреплены на уровне закона, и она возвращает себе этот временно утраченный элемент работы по воспитанию. Образование – это сначала воспитание, а потом обучение», — убеждена она.

Однако, по мнению Шевченко, этого мало: школьные походы в театры и музеи, экскурсии были и 10, и 15 лет назад. Важно, чтобы программа отвечала запросам времени.

«Если это будет делаться по старым журналам и методичкам, если это не будет отвечать запросам современных школьников и родителей, то воспитательные программы превратятся в просто бумажки», — подытожила эксперт.