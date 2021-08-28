Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса

Школьники находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому в учебных заведениях нужно обязательно проводить профилактические медосмотры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает ТАСС.
По словам замминистра, среди переболевших COVID-19 несовершеннолетних в России — 500 тыс. школьников. «Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся», — пояснил Салагай.
Он отметил, что во время активной фазы пандемии профилактические медосмотры в школе не проводились, но сейчас эта работа возобновляется — большинство регионов уже восстановили профосмотры в школах.
Год назад, в сентябре 2020-го, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что носителями коронавируса являются не более 2% школьников, а заболевших среди них нет. Однако в августе 2021-го глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что из-за более агрессивных мутаций коронавируса дети стали заражаться им чаще. Министр советовал родителям школьников вакцинироваться — так они смогут сейчас уберечь детей от болезни.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов утверждал, что коронавирусная инфекция среди несовершеннолетних распространена, в основном, в возрастной категории 14-17 лет. Эксперт объяснил подростковую заболеваемость высокой социальной активностью и мобильностью детей в этом возрасте. Горелов заметил, что примерно у 30% переболевших детей формируется постковидный синдром, поражающий головной мозг, желудок, сердце, эндокринную систему и почти. Однако эпидемиолог Роспотребнадзора Хадижат Омарова подчеркивала, что дети справляются с последствиями COVID-19 в целом лучше и быстрее взрослых.
Ранее в августе врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предложил не водить детей в школу в первые 10-15 дней после возвращения с курортов — медик считал, что за это время проявится коронавирус, если кто-то из семьи его подхватил на отдыхе. Однако опрошенные РБК эксперты заявили, что в такой мере предосторожности нет никакого смысла: вместо карантина вся семья может просто пройти тестирование.
С июля в России идут клинические исследования вакцины «Спутник V» для детей и подростков. Им будут вводить тот же препарат, что и взрослым, только в меньшей дозировке. В первой и второй фазах испытаний принимают участие сто добровольцев, в третьей фазе поучаствуют 250 детей. В общей сложности исследования продлятся год. Но как заявлял директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат могут зарегистрировать уже к 15 сентября. Помешать этому может только требование регулятора провести третью фазу исследований на большой выборке добровольцев — 3 тыс. человек.
Гинцбург предупреждал, что при отсутствии детской вакцины несовершеннолетние могут стать опасными переносчиками дельта-варианта коронавируса. В то же время глава новосибирского вирусологического центра «Вектор» Ринат Максютов подчеркивал, что пока что поводов для массовой вакцинации детей нет, поскольку они болеют реже и легче.