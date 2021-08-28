Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса

Замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что в пандемию COVID-19 переболели полмиллиона школьников — сейчас они находятся в группе риска, поэтому надо усилить медосмотры в школах. Еще год назад медики говорили, что коронавирус детям почти не страшен, но более агрессивные мутации изменили клиническую картину. Прививка для детей будет готова не раньше середины сентября, однако эксперты пока не видят поводов для массовой вакцинации

Школьники находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому в учебных заведениях нужно обязательно проводить профилактические медосмотры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает ТАСС.

По словам замминистра, среди переболевших COVID-19 несовершеннолетних в России — 500 тыс. школьников. «Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся», — пояснил Салагай.

Он отметил, что во время активной фазы пандемии профилактические медосмотры в школе не проводились, но сейчас эта работа возобновляется — большинство регионов уже восстановили профосмотры в школах.

Год назад, в сентябре 2020-го, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что носителями коронавируса являются не более 2% школьников, а заболевших среди них нет. Однако в августе 2021-го глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что из-за более агрессивных мутаций коронавируса дети стали заражаться им чаще. Министр советовал родителям школьников вакцинироваться — так они смогут сейчас уберечь детей от болезни.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов утверждал, что коронавирусная инфекция среди несовершеннолетних распространена, в основном, в возрастной категории 14-17 лет. Эксперт объяснил подростковую заболеваемость высокой социальной активностью и мобильностью детей в этом возрасте. Горелов заметил, что примерно у 30% переболевших детей формируется постковидный синдром, поражающий головной мозг, желудок, сердце, эндокринную систему и почти. Однако эпидемиолог Роспотребнадзора Хадижат Омарова подчеркивала, что дети справляются с последствиями COVID-19 в целом лучше и быстрее взрослых.

Ранее в августе врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предложил не водить детей в школу в первые 10-15 дней после возвращения с курортов — медик считал, что за это время проявится коронавирус, если кто-то из семьи его подхватил на отдыхе. Однако опрошенные РБК эксперты заявили, что в такой мере предосторожности нет никакого смысла: вместо карантина вся семья может просто пройти тестирование.

С июля в России идут клинические исследования вакцины «Спутник V» для детей и подростков. Им будут вводить тот же препарат, что и взрослым, только в меньшей дозировке. В первой и второй фазах испытаний принимают участие сто добровольцев, в третьей фазе поучаствуют 250 детей. В общей сложности исследования продлятся год. Но как заявлял директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, препарат могут зарегистрировать уже к 15 сентября. Помешать этому может только требование регулятора провести третью фазу исследований на большой выборке добровольцев — 3 тыс. человек.

Гинцбург предупреждал, что при отсутствии детской вакцины несовершеннолетние могут стать опасными переносчиками дельта-варианта коронавируса. В то же время глава новосибирского вирусологического центра «Вектор» Ринат Максютов подчеркивал, что пока что поводов для массовой вакцинации детей нет, поскольку они болеют реже и легче.