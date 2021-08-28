Кравцов опроверг сообщения об обязательной вакцинации школьников от COVID-19

Министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг сведения о том, что детей без прививки от COVID-19 якобы 1 сентября не пустят в школу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — объяснил глава Минпросвещения.

Во время Общероссийского родительского собрания Кравцов добавил, что каких-либо планов, связанных с переводом учащихся на удаленку, нет.

«Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит», — пояснил министр.

Кравцов уточнил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.

Ранее в Госдуме предложили установить единые правила отдыха для школьников.

Также День знаний в 2021 году в российских школах пройдет очно.