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Общество

Зеленка, алкоголь, больница. Напавший на Порошенко попал в реанимацию

Мужчину, облившего зеленкой Порошенко, госпитализировали с алкогольной интоксикацией

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Петр Порошенко, 24 августа 2021 года

Петр Порошенко, 24 августа 2021 года

Mikhail Palinchak/Press Service of Petro Poroshenko/Handout via Reuters
После нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко молодой житель Черниговской области Илья Пустовгар пробыл в полиции совсем недолго. На следующий день он оказался в больнице с алкогольной интоксикацией — причем сразу после того, как задержанного выпустили из отделения. Ожидается, что вскоре ему предъявят обвинения в хулиганстве, нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы. О развитии скандала — в материале «Газеты.Ru».

Обливший зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко мужчина оказался в реанимации. Сразу после того, как задержанного отпустили из отделения полиции, его госпитализировали с алкогольной интоксикацией. Об этом 27 августа сообщила «Страна.ua».

«Подозреваемого госпитализировали 25 августа. В больнице он провел около шести часов, после чего его выписали», — рассказал депутат Киевского городского совета от партии «Европейская солидарность» (которую возглавляет Порошенко) Александр Погребцкий. Другие подробности не приводятся.

Речь идет о жителе города Козельца Черниговской области Илье Пустовгаре 1999 года рождения. После задержания на Марше защитников Украины, где 24 августа произошел инцидент, правоохранители изъяли у него баночку из-под жевательных пластинок, в которой молодой человек и пронес зеленку.

Ожидается, что вскоре Пустовгару предъявят обвинение по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Речь идет о хулиганстве, то есть о «грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающемся особой дерзостью или исключительным цинизмом», сказано в Уголовном кодексе республики. Такие деяния наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 23,5 тыс. до 47 тыс. российских рублей, в пересчете по курсу) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в минувший вторник в центре Киева проходили торжественные мероприятия по случаю 30-летия независимости Украины. Порошенко облили зеленкой, когда после выступления на митинге он направлялся к зданию правительства страны. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что бывшего президента, на лице у которого — следы зеленки, окружили сотрудники правоохранительных органов.

После произошедшего экс-глава государства обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому, указав на его возможную причастность к этой «атаке». Порошенко при этом призвал его «не бояться и не пытаться остановить зеленой соплей» сторонников «Европейской солидарности».

В свою очередь, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк опроверг причастность властей к случившемуся, написало издание Liga.net. По его словам, заявления Порошенко «нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий».

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за него», — отметил Подоляк.

Согласно последним данным социологических служб, президентский рейтинг Зеленского составляет 27,2%. Как следует из итогов опроса, проведенного группой «Рейтинг», на втором месте — именно Порошенко. Его поддерживают 14,9% респондентов.

Замыкает тройку лидеров сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с 10,5%.

Порошенко возглавлял Украину с 2014 по 2019 год, став пятым президентом республики. Сейчас он является депутатом Верховной рады, где входит в состав комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

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