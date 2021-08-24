Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Он обвинил в этом Зеленского

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в «Марше защитников Украины». Полиция задержала злоумышленника — им оказался 22-летний уроженец Черниговской области. Порошенко обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, призвав его «не бояться и не пытаться остановить зеленой соплей» сторонников партии «Европейская солидарность».

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа на станцию метро «Крещатик» в центре Киева. Инцидент произошел во вторник, 24 августа, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства. Политик принимал участие в «Марше защитников Украины», посвященном 30-летию независимости страны.

Видеозапись инцидента распространило на своей странице в Facebook издание «Страна».

На опубликованных кадрах Порошенко стоит с зеленкой на лице, шее и одежде рядом с сотрудниками правоохранительных органов. После случившегося он уехал на машине полиции.

Как стало известно позднее, предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области.

«Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Сейчас с мужчиной общаются следователи. По данному факту сотрудниками Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы», — сообщается на сайте Национальной полиции страны.

«Страна» также опубликовала видеоролик, на котором силовики ведут мужчину в черной одежде по улице Грушевского. На руках у него видны следи зеленки.

Зеленка и Зеленский

После нападения Порошенко обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его слова приводятся на сайте возглавляемой им партии «Европейская солидарность»:

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю — страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой, — сказал экс-президент. — Владимир Александрович, не бойтесь Порошенко. Не бойтесь этих десятков тысяч людей, которые сегодня собрались здесь для того, чтобы отпраздновать юбилей Независимости. Для нас это праздник, потому что мы его завоевали, отстояли. И вы не представляете, что было бы с вами, если бы вы столкнулись с такими трудностями, как наша страна столкнулась в 2014-2015 годах».

Порошенко возглавлял Украину с 2014 по 2019 год, став пятым президентом республики. Сейчас он является депутатом Верховной рады, где входит в состав комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.

Прямые обвинения в нападении на Порошенко в адрес действующего главы государства высказала депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она сообщила, что Зеленский пригласил Порошенко на торжества по случаю Дня независимости только после скандала в соцсетях, передав ему приглашение на парад за час до начала.

«И апофеозом низости Банковой стал провокатор, который во время Марша ветеранов и волонтеров бросил в пятого президента зеленку. Через секунду после инцидента об этом написали Telegram-каналы Банковой, радостно разместив фото и видео засланных казачков», — отметила парламентарий на своей странице в Facebook.