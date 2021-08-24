Облившему зеленкой Порошенко мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы

Мужчине, который накануне облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко, грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

«Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Сейчас с мужчиной общаются следователи... По данному факту следователями Печерского управления полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что преступником является 22-летний уроженец Черниговской области, с которым правоохранители в настоящее время проводят следственные мероприятия.

Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко. Уточняется, что перед инцидентом бывший президент принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.