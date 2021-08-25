111 млрд рублей на 3,9 млн заболевших COVID-19

Во втором полугодии в России коронавирусом могут заразиться еще 3,9 млн человек, и на их лечение потребуется 111 млрд руб. К такому выводу пришла Счетная палата на основании расчетов ФОМС. Эксперты говорят, что власти рассматривают пессимистический сценарий развития событий и заранее закладывают финансирование.

Затраты на оказание медицинской помощи больным COVID-19 в России во втором полугодии 2021 года могут составить 111 млрд руб., сообщил РБК. Прогноз приведен в аналитической записке Счетной палаты, расчеты делал ФОМС, основываясь на данных Минздрава.

Фонд предположил, что с июля по декабрь включительно в стране может быть выявлено 3,9 млн новых случаев заражения коронавирусом. 20% заболевших (784 тыс. человек) может потребоваться госпитализация. Таким образом, в среднем медицинский уход за одним пациентом обойдется бюджету в 141,5 тыс. руб.

Счетная палата сообщает, что ФОМС во втором полугодии потребуется дополнительно 65,4 млрд руб. на эти цели. Еще почти 60 млрд руб. нужны на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и другие сопутствующие расходы.

По мнению эпидемиолога Антона Барчука, авторы подсчетов используют наиболее пессимистичный сценарий развития пандемии в России. Для этого они взяли текущую статистику заболеваемости (около 21 тыс. человек в сутки) и экстраполировали ее на шесть месяцев. В качестве причин такого подхода эксперт называет вероятное дальнейшее распространение более агрессивных вариантов коронавируса. «Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас», — добавил Барчук.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что пока нет полной уверенности в том, что осенью этого года нас ожидает новый всплеск заболеваний COVID-19, но существует риск, что коллективный иммунитет не сработает. Тот факт, что власти уже сейчас резервируют средства, он назвал позитивным.

В Минздраве РБК сообщили, что прогноз заболеваемости до конца года рассчитывался с учетом статистики 2020-го, тенденций первого полугодия 2021-го и количества привитых и переболевших граждан. «Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса», — отметили в министерстве.

В первые шесть месяцев 2021 года в стационары с диагнозом «коронавирус» попали 1,5 млн человек. На их лечение ФОМС потратил 208 млрд руб. В среднем, на каждого больного расходовалось по 135 тыс. руб. Для сравнения, в 2020-м расходы на госпитализацию одного пациента с COVID-19 оценивалась ниже — 115 тыс. руб. В отчете ФОМС говорилось, что в прошлом году на 2,1 млн госпитализаций потратили 245 млрд руб.

В марте заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценивала расходы на лечение от коронавируса в столице одного пациента в 200 тыс. руб. В Минздраве сообщали, что траты на оказание медуслуг в стационаре могут различаться из-за тяжести течения болезни и региона госпитализации.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова поясняла, что в стоимость лечения включают не только расходы на оплату труда медицинского персонала и лекарственное обеспечение, но также расходы на питание, коммунальные услуги, амортизацию медицинского оборудования. По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, на конечную цифру влияет и инфляция, поэтому повышение стоимости лечения из года в год — нормальное явление.

Роспотребнадзор в июле 2020 года в своем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году» оценил прошлогодний ущерб для экономики страны от пандемии COVID-19 почти в 1 трлн руб. в стоимостных показателях. В эту сумму вошли 183 млрд руб. на лечение больных в стационарах, 189 млрд руб. на организацию и оказание медпомощи пациентам с коронавирусом, 108 млрд руб. на тестирование населения, 525 млрд руб. на прямые выплаты для поддержи организаций и физлиц.

Вице-премьер Андрей Белоусов на ПМЭФ-2021 в июне говорил, что государство потратило на поддержку экономики в пандемию 4 трлн руб. По февральским подсчетам Росстата, ВВП России в 2020 году снизился на 3,1% в годовом выражении, до 106,6 трлн руб. Из этих данных следует, что страна недосчиталась по итогам пандемийного года более 3,3 трлн руб.