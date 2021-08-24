Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках, данное решение может быть принято на уровне школ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — сказал столичный градоначальник на встрече с педагогами и директорами школ.

Собянин также уточнил, что большинство педагогов привились от COVID-19 — показатель превысил 80%. По словам мэра, это дает возможность учителям работать без маски.

«Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что, на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске», — отметил мэр Москвы.

Все остальные требования, которые были введены в школах из-за пандемии коронавируса, останутся.

«Мы прошли с вами такой сложный путь, надеюсь, что этот год будет попроще, по крайней мере мы с другими показателями эпидемическими встречаем 1 сентября. Надеюсь, что онлайн-образование нам не понадобится, по крайней мере мы будем делать все, чтобы не понадобилось», — резюмировал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве впервые с 23 марта выявили минимальное число заражений COVID-19 за сутки.