Экстренное использование вакцины «Спутник V» одобрили в Индонезии

Правительство Индонезии одобрило российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу агентства по контролю за продуктами и лекарствами (BPOM) Пенни Лукито.

Согласно результатам клинических испытаний на третьей фазе, эффективность российской вакцины составила 91,6%, уточняет CNN Indonesia. Лукито добавила, что серьезных побочных явлений от применения препарата у пациентов не выявлено.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах.