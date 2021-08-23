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Общество

Почему в регионах начали массово задерживать сотрудников ГИБДД

После истории в Ставрополье банду гаишников-взяточников нашли в Бурятии

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Максим Блинов/РИА «Новости»
За последний месяц уголовные дела против сотрудников ГИБДД были возбуждены или ушли в суд сразу в нескольких регионах: Краснодарском крае, НАО, Брянской области, на Сахалине и Дальнем Востоке. 23 августа СК завел дело о создании преступного сообщества башкирскими сотрудниками МРЭО — они набрали взяток на 1 млрд руб. за выдачу прав без экзаменов. СМИ связывают такую активность с делом о «золотом унитазе» начальника ГИБДД Ставрополья.

Следственный комитет Башкирии 23 августа сообщил, что возбудил уголовное дело против бывших сотрудников республиканского отдела МРЭО ГИБДД. Экс-начальника отдела, его заместителя и пятерых инспекторов обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

Башкирских сотрудников МРЭО еще в марте этого года заподозрили в многолетнем взяточничестве — за сумму от 14 до 40 тыс. руб. они как минимум с 2016 года помогали водителям получать права без экзаменов на вождение. СК насчитал не менее 33 эпизодов, против инспекторов завели уголовные дела. Сейчас их объединили в материал о преступной группе.

Пятерых инспекторов отправили в СИЗО, еще один фигурант сидит под домашнем арестом, а экс-начальник МРЭО объявлен розыск. По данным СМИ, инспекторы получили взяток на миллиард рублей.

Задержания сотрудников ГИБДД в российских регионах активизировались после скандальной истории в Ставрополье — там в июле арестовали начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова и его подчиненных. По версии следователей, он получил взяток на 19 млн руб. У Сафонова прошли обыски, в доме нашли отделанные под золото унитаз, мебель, предметы интерьера. У него и его сотрудников обнаружили дорогие автомобили и объекты недвижимости, стоимость которых явно превышает зарплату сотрудников МВД. Всего под следствие попали 35 человек.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн называл действовавших в Ставрополье под руководством своего начальника сотрудников ГИБДД «настоящей мафией»: они много лет торговали фиктивными пропусками для фур, позволявшими возить грузы с нарушениями через посты ГИБДД, блатными номерами, создали незаконный бизнес по перепродаже песка. Позже Хинштейн предложил устроить своеобразный флешмоб и показать начальникам ГИБДД из южных регионов России свои дома.

По всей видимости, предложение депутата в Управлении собственной безопасности МВД приняли всерьез и решили даже расширить его географию: за последний месяц количество сообщений о задержаниях сотрудников ГИБДД по подозрению во взяточничестве и превышении должностных полномочий возросло.

В конце июля и начале августа в Краснодарском крае оперативники задержали нескольких сотрудников дорожной полиции и МВД — их обвиняют в получении взяток и вымогательствах.

СК возбудил в конце июля уголовное дело против сотрудников МРЭО ГИБДД и руководства автошкол Ростовской области — у них прошли обыски по делу о взятках. Следователи нашли меченые купюры и банковские карты, на которые предположительно перечислялись деньги за успешную сдачу на водительское удостоверение.

В суд отправилось уголовное дело бывшего руководителя брянского МРЭО ГИБДД Армена Мкртчана — спустя почти год после его задержания. Мкртчана обвиняют по нескольким статьям: в получении взяток, злоупотреблении полномочиями, незаконном хранении и приобретении оружия и боеприпасов. Вместе с экс-начальником под суд попали и несколько его подчиненных, их посредник.

В суд ушло и уголовное дело инспектора ДПС из Ненецкого автономного округа, которого заподозрили в получении взяток еще в ноябре 2020-го. В Новосибирской области бывшего сотрудника ГИБДД приговорили к 3,5 года условно и штрафу за полученные от нетрезвого водителя деньги.

23 августа на Сахалине задержали сотрудника экзаменационного отдела регионального МРЭО ГИБДД, заподозренного в получении денег от курсантов автошкол за сдачу на права. А во Владивостоке инспектора ГИБДД задержали с поличным за хранение и распространение наркотиков.

Издание Baza со ссылкой на собственные источники сообщило, что УСБ МВД устраивает проверку всех региональных управлений ГИБДД — ищет новые поводы для уголовных дел, поднимает старые. В связи с этим инспекторы, чтобы не попасть «под горячую руку», стали массово брать незапланированные отпуска и больничные.

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