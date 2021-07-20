Названа стоимость унитаза начальника ГИБДД Ставрополья

Унитаз в доме начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова стоит около 120 тыс. руб., об этом «Газете.Ru» сообщила сотрудница магазина «Ceramia», где можно приобрести подобную сантехнику.

Собеседница издания сообщила, что унитаз Сафонова был куплен не у них, однако в магазине есть похожие, которые стоят 123 400 руб. Она также отметила, что унитаз «во дворце» Сафонова, возможно, китайский.

«Это не наш унитаз. У нас есть аналогичные, похожий стоит 123 400 руб. Унитаз на фото — производство Китай, скорее всего. Очень сильно похож на китайский. У нас такие унитазы покупают не часто штук 6-8 в год», — пояснила она.

Ранее председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн опубликовал фотографии жилища задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю. В общей сложности Хинштейн показал более 20 снимков с участка сотрудника ГИБДД.