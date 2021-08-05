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В Ставрополе задержали художника, который поставил золотой унитаз у здания ГИБДД

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pdmnews/Telegram

В Ставрополе задержали местного художника Александра Чаплыгина, установившего золотой унитаз рядом со зданием краевой Госавтоинспекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам мужчины, таким образом он хотел «внести свой вклад в борьбу с коррупцией». Кроме того, он выразил надежду, что объект послужит «холодным душем для каждого сотрудника» Госавтоинспекции. Конструкцию художник назвал «взятка-тюрьма».

«Гражданин был доставлен в отдел полиции, после чего опрошен и отпущен. Нет, материал составлен не был, его просто опросили», — рассказали в ГУ МВД по краю.

Художник отметил, что ему пригрозили возбуждением уголовного дела за оскорбление представителя власти. Инсталляция была изъята, добавил он.

Ранее на Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. Во время обыска в богато отделанном особняке Сафонова обнаружили, в том числе, золотой унитаз.

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