Надежда на коллективный иммунитет: какие перспективы видят в Минздраве

В ближайшие месяцы, как считает замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, в России будет достигнут коллективный иммунитет в 80-90%. По его словам, среди госпитализированных почти все не проходили вакцинацию от коронавируса, что указывает на необходимость прививки. По данным Минздрава, почти 39 млн россиян привиты. В Роспотребнадзоре считают, что к началу осени должны быть достигнуты необходимые для контроля инфекции показатели.

Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко считает, что в России можно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. «Но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами», — добавил он.

По его словам, достижение коллективного иммунитета — одна из приоритетных задач властей. «У нас на лечение в стационар попадают в основном именно невакцинированные. Эта цифра практически приближается к 100%. Вакцина действительно дает гарантию того, что вы не заболеете, и лишь в крайнем случае вы будете легко переносить эту болезнь», — приводит его слова ТАСС.

Фисенко отметил, что количество тех, кто не сделал вторую прививку двукомпонентными препаратами от коронавируса, мало: «У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное».

Говоря о коллективном иммунитете, замминистра имеет в виду, что антитела к коронавирусу должны быть у 80-90% населения. Ранее речь шла о 60%, но недавно премьер-министр России Михаил Мишустин обновил модель вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», — говорится в заявлении главы кабмина, опубликованном на сайте правительства.

В этой модели вакцинации должны учитываться, в частности, вакцинация иностранцев и лиц без гражданства, а также ревакцинация населения.

Массовая вакцинация россиян проходит в стране с 18 января. Сначала препараты были доступны только определенным группам населения (наиболее подверженным заболеванию), затем вакцины стали доступны всем жителям страны. В мае, когда ситуация с распространением коронавируса стала ухудшать власти некоторых регионов ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер: образования, медицины, услуг и пр.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (ее создали специалисты Центра имени Гамалеи Минздрава РФ), «Эпиваккорона» (создана в центре «Вектор» Роспотребнадзора), а также «Ковивак» (разработана Центром имени Чумакова РАН).

5 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что привились 38,9 млн человек, причем за последнюю неделю привились 4 млн россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь отметила, что пока не достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. «На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в РФ. Конечно же, количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать», — отметила она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, «было бы очень правильно», если бы «эта точка» была достигнута максимально быстро» — к 1 сентября. В то же время вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что уровень коллективного иммунитета в 80% должен быть превышен уже к 1 ноября 2021 года.

Но медики считают, что не везде это возможно. Например, согласно прогнозам главного врача городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяны Лысенко, в Москве коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться лишь к марту следующего года. «Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года, если мы такими темпами будем двигаться и дальше (вакцинироваться)», — отметила она.