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Общество

Разумный баланс: медикам из ковидных больниц облегчили условия работы

Роспотребнадзор разрешил врачам «красной зоны» снять противочумные костюмы

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Роспотребнадзор прислушался к просьбам врачей, работающих с пациентам с COVID-19, и разрешил им не носить противочумные костюмы. Вместо них медикам разрешается надевать в ковидных отделениях хирургические и медицинские халаты. По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в средствах повышенной защиты сложно работать летом в жаркую погоду.

Роспотребнадзор поменял методические рекомендации по организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом в части использования средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, главный санитарный врач страны Анна Попова разрешила врачам не носить противочумные костюмы. Об этом сообщил главный врач московской больницы №40 Денис Проценко.

По его словам, в начале пандемии медицинское сообщество считало, что альтернативы противочумному костюму нет.

«Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать. Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности», — объяснил Проценко.

Медик отметил, что Роспотребнадзор услышал врачей, принял их предложение и тем самым облегчил их работу. С ведомством также согласился Минздрав. Теперь медработникам разрешается в качестве альтернативы противочумному костюму или защитному комбинезону использовать одноразовые и многоразовые удлиненные хирургические халаты, а также обычные медицинские халаты с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания допускается ношение как различных респираторов, так и защитных щитков и медицинских масок. Попова подписала изменения в рекомендации еще 9 июля.

С начала пандемии медики обращали внимание, что в условиях дефицита персонала больниц и многочасовых дежурств постоянно находиться в противочумных костюмах и халатах практически невыносимо. Широкий резонанс в мае 2020-го получила история с медсестрой из Тулы Надеждой Жуковой, которая надела под защитный костюм купальник. В областном Минздраве ей сделали замечание, назвав подобный вид непозволительным. Однако большинство рядовых граждан встали на сторону медсестры и призывали власти разрешить медикам надевать купальники под СИЗ в жару. В итоге Жуковой предложили рекламировать одежду спортивного бренда.

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Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС/Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В марте прошлого года президент Владимир Путин при посещении больницы в Коммунарке облачился в герметичный противочумной костюм желтого цвета с респиратором повышенной защиты. Его белорусский коллега Александр Лукашенко при посещении «красной зоны» горбольницы Минска в ноябре не стал надевать противоэпидемический костюм и ограничился медицинскими халатом, шапочкой и маской.

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