«Искоренить эти недопустимые явления»: в России предложили наказывать за призывы к отказу от вакцинации

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил министру юстиции Константину Чуйченко ввести ответственность за «антиваксерские» призывы. По его мнению, некоторые россияне пропагандируют «домыслы о вреде вакцин», эти мифы также пересказывают и отдельные медработники. Сейчас также возбуждают уголовные дела за продажу поддельных сертификатов о прививках от COVID-19.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минюста Константину Чуйченко, предложив дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом об ответственности за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. Об этом сообщает RT.

По словам Петрова, часть граждан РФ занимается пропагандой домыслов о вреде вакцин, которые также подхватывают некоторые медработники. Кроме того, активно развивается и черный рынок поддельных сертификатов о прививках.

«Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в письме члена ОП Ленобласти.

Петров также считает, что введение уголовной ответственности за «антипрививочничество» позволит «искоренить эти недопустимые явления».

В Госдуме мнения относительно инициативы Петрова разделились. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал идею члена ОП Ленобласти.

«Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения», — отметил депутат в беседе с RT.

В то же время депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал предложение Петрова, назвав его «дурью и провокацией».

«Президент, премьер-министр, министр здравоохранения тратят усилия, чтобы объяснить людям нормально, доходчиво, преодолеть сложившийся за десятилетия страх перед такими вещами. А тут люди ради рейтинга готовы на все. Лучше бы тратил свое время на объяснение необходимости вакцинации, а не грозил бы всем из общественной палаты Ленобласти. Откровенная дурь и провокация. Сказать что-то, чтобы о тебе написали можно запросто, а как это отзовется? Люди будут говорить, что их хотят сажать в тюрьму за то, что они имеют другую точку зрения», — заявил Милонов URA.RU.

Основания для медотвода

14 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что некоторые люди действительно не могут привиться от коронавируса из-за противопоказаний. По его словам, основаниями для медотвода от вакцинации являются гиперчувствительность к компонентам вакцин и серьезные аллергические реакции. Кроме того, прививку можно не делать при обострении хронических заболеваний.

«Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке)», — рассказал глава Минздрава.

По его словам, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней также являются противопоказаниями, но временными. В этих случаях прививку можно сделать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. Однако, добавил министр, подобные медицинские противопоказания представляют собой исключительные случаи. Мурашко также сообщил, что процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа.

«Сама процедура вакцинации от коронавируса ничем не отличается, например, от процедуры прививки от гриппа. После вакцинации врач должен выдать памятку, где будет информация о том, что делать в случае появления кратковременных реакций на вакцинацию и чего следует избегать после вакцинации», — подчеркнул министр.

Он добавил, что если у человека после вакцинации проявились серьезные реакции, то решение по дальнейшим действиям принимает врач. Например, это может быть медицинский отвод в том случае, если у пациента проявилась тяжелая аллергия. Если после прививки человек почувствовал себя плохо, то ему следует позвать врача или вызвать скорую помощь, добавил глава Минздрава. Кроме того, Мурашко сообщил о более тяжелом течении COVID-19 у молодых пациентов.

«Специалисты говорят об изменении картины заболеваемости: сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию», — заявил министр.

Привить хотят всех

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 июля назвала наиболее эффективный способ победить пандемию коронавируса в стране.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — заявила главный санитарный врач.

Попова также подчеркнула, что вакцина «защитит вас на 99,3%». «Вот остальные 0,7% — да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что человек, сделавший прививку, не может заразить других. Исключения встречаются крайне редко.