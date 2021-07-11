Пик пройден, но времена сложные: Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая заражения COVID-19. Это на 49 человек меньше, чем было днем ранее, темп прироста снизился на 0,43%.

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Умерли 749 человек, накануне сообщалось о 752 погибших.

Больше всего заразившихся приходится на Москву (5410 человек), следом идут Подмосковье — (2511) и Санкт-Петербург (2007). Показатель в более чем 2 тысячи человек был выявлен в северной столице впервые с января.

Пик пройден

О позитивном развитии эпидемиологической обстановки в Москве заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, столица все еще переживает «очень трудные, сложные времена», однако главным итогом антиковидных мер последних месяцев стало преодоление пиковых значений — сейчас наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости.

В то же время Собянин дал понять, что долгосрочные благоприятные прогнозы делать рано. Это связано с тем, что количество госпитализаций с тяжелым протеканием болезни все равно остается высоким. В день в стационары, специализирующиеся на приеме больных COVID-19, поступают по 1,7 тыс. пациентов.

На стабилизацию обстановки повлияла в том числе и кампания по массовой вакцинации населения, сказал Собянин. Полный курс иммунизации ежедневно проходят 30 тыс. человек — это люди, которые делают второй компонент прививки.

«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. в день, вторая сегодня составляет 20-30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс. человек» — заявил Собянин и добавил, что мощности центров вакцинации на такой поток хватает — каждый из прививочных пунктов рассчитан на прием 160 тыс. человек ежедневно.

Рассказал Собянин и о растущем темпе вакцинации мигрантов. Ранее в Москве в порядке эксперимента вакцину ставили только организованным группам в двух профилируемых точках, сейчас же для этой категории граждан открыт и ряд других пунктов. Мигрантам по-прежнему доступна вакцинация только «Спутником Лайт», услуга платная (1,3 тыс. рублей) и оплачивается работодателем.

Ограничения в Москве

Резкий рост заболеваемости в России, вызванный распространением «дельта»-штамма SARS-CoV-2, наблюдается с начала лета. Москва по числу новых выявленных больных стабильно занимает первое место по стране — в столице ежесуточно в среднем в несколько раз больше таких случаев, чем в идущих следом по этому показателю Московской области и Санкт-Петербурге.

Заведения общественного питания перешли на систему работы по QR-кодам. С 28 июня такой код могут получить несколько категорий граждан: переболевшие менее шести месяцев назад, прошедшие вакцинацию вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, а также обладатели отрицательных ПЦР-тестов, которые действительны в течение трех дней. На кафе, столовые и рестораны при гостиницах, учебных заведениях и предприятиях это не распространяется. Летним сезонным кафе и верандам пока разрешено работать без QR-кодов до 1 августа.

Также в Москве запрещено проведение массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. Вне зависимости от количества участников временно закрыты танцполы, фан-зоны и прочие площадки, на которых нельзя контролировать посадочные места. Если у организаторов концертов, киносеансов, спортивных мероприятий и прочего есть возможность контролировать число гостей по QR-кодам, число гостей допускается увеличивать.

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Также с 28 июня работодателей обязали перевести на удаленный формат не менее 30% непривитых сотрудников. На удаленку перевели и людей в возрасте от 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, в городе действует правило об обязательной вакцинации 60% сотрудников из отдельных категорий, в основном — из сфер услуг и торговли. Как указывает мэр Москвы, ситуацию может спасти только рост темпов вакцинации.

«Не будет максимальной вакцинации — не будет нормальной работы, первый удар придется как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит — рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие. Мы пытаемся этого избежать, причем дорогой ценой», — отметил Собянин.

«КовиВак» закончился, но есть «Спутник V»

После старта вакцинационной кампании в Москве наблюдается дефицит двух отечественных вакцин из трех зарегистрированных — по состоянию на 11 июля привиться можно только «Спутником V».

Запись на прививку этим препаратом доступна в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

Двух других зарегистрированных в РФ сывороток — «КовиВак» от Центра имени Чумакова и «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» Роспотребнадзора — пока в наличии нет. Ожидается поставка новых партий от Минздрава.

Накануне в столицу поступила новая партия «КовиВака» — в ограниченном количестве, без записи. Вакцину можно было сделать в 14 пунктах, в каждом было не более 850 доз. Москвичи встали в очередь, вакцина кончилась менее чем за сутки.

Новый препарат «Спутник Лайт» в свою очередь пока доступен только для ревакцинации.