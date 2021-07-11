Специалист объяснил, почему COVID-19 может протекать бессимптомно

Бессимптомное течение COVID-19 у людей можно объяснить невыясненными сейчас особенностями иммунитета. Об этом РИА «Новости» заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, — это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», — объяснил ученый.

По словам Нетесова, люди, болеющие без симптомов, чаще всего оказываются распространителями коронавирусной инфекции. Речь идет о тех, кто заразился, но не пользуется масками.

«Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев», — подчеркнул специалист.

Он также привел пример, когда весной 2020 года в районе Вашингтона в хоровое сообщество пришел человек, больной коронавирусом. Участники пели на протяжении двух часов и спустя пять дней вирус выявили у 50 человек.

Ранее ученый оценил, насколько вакцины защищают от индийского штамма COVID-19.