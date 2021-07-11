Ракова сообщила об отсутствии случаев COVID-19 после вакцинации в домах престарелых

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в домах престарелых у прошедших вакцинацию «Спутником V» не выявили ни одного случая заболевания. Речь идет о сроке в полгода, сообщает РИА «Новости».

По словам Раковой, в домах престарелых города сейчас живет порядка 15 тысяч человек, чей средний возраст более 60 лет.

«В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство», — уточнила заммэра по вопросам соцразвития.

Как пояснила Ракова, спустя полгода в Москве готовы к повторной вакцинации лиц старшего поколения. Таким образом получился поддержать «нулевую заболеваемость».

Планируется, что к повторной вакцинации против коронавируса среди проживающих в домах-интернатах приступят 15 июля.

«Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику», — добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса впервые вакцинировались подростки. Все дети чувствуют себя хорошо, лишь у двоих незначительно поднялась температура.