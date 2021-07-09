Три дня на укол: невакцинированных туристов обяжут привиться на Кубани

С 1 августа непривитые туристы смогут посещать курорты Кубани, однако при одном условии. Как сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион будет принимать путешественников с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней с момента заселения они будут обязаны вакцинироваться. Соответствующее решение было принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В настоящий момент на Кубани развернуто 74 пункта вакцинации. В связи с дополнительным правилом для туристов в ближайшее время дополнительные точки, где будут прививать путешественников, также откроют при гостиницах, санаториях и отелях.

«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

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Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян назвал смягчение правил для туристов на Кубани «полумерой». Он считает, что глобального влияния на турпоток это не окажет, и Краснодарский край продолжит терять туристов, поскольку «люди приезжают на курорты не вакцинироваться, а отдыхать», к тому же после вакцинации возможны побочные эффекты, а врачи рекомендуют воздержаться от активного образа жизни. По его мнению, прививаться удобнее по месту жительства.

«Мы видим снижение бронирований уже на 50% на заезды с 1 августа, аннуляции туров продолжаются. <...> Нынешнее решение будет полезно только туристам из ближайших регионов — Ростовской области, Ставропольского края, которые приезжают к морю на выходные. При размещении на две ночи вакцинироваться не потребуют», — приводит слова эксперта газета «Известия».

В Ассоциации туроператоров России придерживаются иной позиции. Это решение, как заявил вице-президент организации Владимир Канторович, позволит уменьшить потери, при этом делать конкретные прогнозы пока нельзя, поскольку многие люди скептически относятся к самой идее вакцинации.

«Очевидно, что часть граждан, которые не успевали привиться из-за очереди или по каким-то иным причинам, теперь смогут поехать на отдых, его не придется переносить. В этом плане теперь все в порядке. <...> То, что у нас народ дремучий и не хочет прививаться, есть такая проблема. Но видно, что власти Краснодарского края стараются находить какие-то варианты, чтобы и туристам дать возможность приехать, и не заразить всех жителей Кубани. Естественно, их это беспокоит, потому что все понимают, что медицинская система не выдержит такого наплыва, если еще и отдыхающих массово придется лечить», — цитирует представителя АТОР газета «Взгляд».

Как Кубань борется с пандемией

Ограничительные меры на Кубани в связи с коронавирусом, оцениваются экспертами, как одни из самых жестких по стране. Так, несмотря на летний курортный сезон, местные власти ранее приняли решение заселять туристов только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, при этом планировалось, что с 1 августа меры ужесточат, и наличие результатов теста уже не будет альтернативой — единственным вариантом попасть на курорт должна была стать вакцинация. Для граждан с медицинским отводом от иммунизации действует требование ПЦР-теста.

Затем правила смягчили, разрешив гостиницам и отелям также заселять переболевших коронавирусом менее полугода назад (с подтверждающим это документом). Позднее также повысили возраст детей, которым не требуется ПЦР-тест, с 6 до 14 лет.

Вскоре решение губернатора подвергли критике туристические фирмы. Ростуризм и Российский союз туриндустрии также поддержали их позицию и попросил Краснодарский край продолжить пускать гостей на курорты при наличии ПЦР-теста. Это было обусловлено тем, что после введения дополнительных мер туроператоры столкнулись со шквалом аннуляций туров, а падение продаж назвали «катастрофическим». В частности, в АТОР предостерегли, что финансовые потери из-за коронавирусных ограничений на Кубани могут достигнуть 55 млрд рублей.

Согласно опросу SuperJob, проводимому на фоне введения антиковидных мер в Краснодарском крае, только 3% россиян готовы привиться ради отдыха на курортах черноморского побережья.

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На Кубани при этом ситуация с коронавирусом остается тяжелой, утверждает Кондратьев. Так, по его словам, 5 июля в регионе был установлен рекорд суточной заболеваемости, когда COVID-19 заразились 214 человек. Губернатор также констатировал, что с началом курортного сезона в регионе стали фиксировать все больше «завозных» случаев инфицирования. Режим повышенной готовности был продлен в Краснодарском крае до 1 октября.

«В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон», — сказано в сообщении Кондратьева в Telegram.

В то же время по темпам вакцинации местного населения Кубань выходит в лидеры по России. Накануне Кондратьев проинформировал, что в регионе проставлено около 1,2 млн доз вакцины (привиты уже более 1 млн граждан).