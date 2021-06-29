Краснодарский край потеряет до 55 млрд руб. из-за ограничений для туристов

Краснодарский край в июле-августе потеряет от 40 млрд до 55 млрд руб. из-за ограничений, введенных для туристов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на подсчеты экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты уточнили, что поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов. По имеющимся данным, в июле бронирования могут отменить от 20% до 25% человек, в августе этот показатель может составить от 50% до 80%. Это связано с тем, что многие не готовы платить за ПЦР-тесты.

«Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тыс. руб. Это 54-60 млрд за месяц. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд руб.», — сказали в АТОР.

Также под угрозой находятся и сентябрьские поездки, которые составляют около 13% от годового турпотока. По мнению экспертов, значительное число путевок будет отменено, если сохранятся требования о сертификате вакцинации.

Ранее в АТОР заявили, что продажи туров в Краснодарский край упали в два-три раза после ограничений.

С 1 июля курорты Краснодарского края будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых.