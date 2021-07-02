На Кубани рассказали, сколько туристов отменили брони из-за ограничений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что анализ ситуации на туристическом рынке региона после введения правил о заселении в отели только с отрицательным ПЦР-тестом показал, что количество отмен броней составляет около 10%. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80%, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований. По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года», — сказал он.

По словам Кондратьева, на сегодняшний день на курортах Краснодарского края отдыхают 400 тыс. туристов. Из них более 90% приехали из других регионов страны и зарубежья.

«Надеюсь на понимание туристов, и их ответственность за свое здоровье и здоровье других отдыхающих. Повторюсь, это делается в первую очередь для безопасности наших курортов», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с 24 июня туроператоры по внутреннему туризму стали чаще получать запросы на аннуляции туров в Краснодарский край на фоне изменения властями региона условий приема туристов. Продажи туров на курорты Краснодарского края упали в 2-3 раза.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О введении режима повышенной готовности», предусматривающее, что с 1 июля заезжать в отели и дома отдыха можно будет по справке о перенесенном COVID-19 (если со дня выздоровления прошло не больше полугода), отрицательному ПЦР-тесту (не ранее, чем за три дня до заселения), либо по сертификату о вакцинации.