Физраствор вместо вакцины: как медсестра обманула жителей Калужской области

В Калужской области уволят медсестру, которая ввела пациентам физраствор вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Об этом в четверг, 8 июля, заявил глава региона Владислав Шапша.

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Инцидент произошел в Жуковской центральной районной больнице (ЦРБ) еще 26 июня, но известно о нем стало только после публикации видеоролика, на котором женщина призналась в содеянном. Уточняется, что муж с женой из Белоусово в тот день пришли сделать прививку вторым компонентом препарата, однако так и не получили его.

«Она вряд ли выйдет из отпуска»

Как выяснилось позднее, она испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился.

«Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной», — рассказал Шапша. Он добавил, что все пункты вакцинации в Калужской области будут проверены, а медсестра сейчас находится в отпуске, из которого «вряд ли выйдет». Ее уволят из-за «халатного отношения к служебным обязанностям», указал глава региона.

Конфликт исчерпан

Губернатор отметил, что конфликт был исчерпан в тот же день — этих пациентов вакцинировали вторым компонентом. Как передает Telegram-канал Baza, он был «отложен» для заместителя главного врача и старшей медсестры Жуковской ЦРБ.

В медучреждении идет служебная проверка. Глава региона добавил, что поручил министру здравоохранения региона Константину Пахоменко проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ.

Шапша обратил внимание сотрудников медицинских учреждений, что пациенты должны видеть, какой препарат им вводят. «Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», — отметил он.

В свою очередь, в региональном минздраве назвали ситуацию недопустимой.

Напомним, что ранее в Германии сотрудница Красного Креста подменила препарат BioNTech физраствором. По данным следствия, женщина сделала это в центре вакцинации шесть раз.

Кроме того, во Франции 140 человек также получили физраствор вместо препарата Pfizer.

Темпы вакцинации в России

Лидерами по темпам вакцинации являются Чечня, Москва, Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая, Сахалинская, Белгородская и Кемеровская области. Такие данные 7 июля привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Темпы вакцинации от коронавируса в России за последнюю неделю увеличились в среднем более чем в 1,8 раза. «Всего вакцинировано первым компонентом почти 27 млн человек. Из них получили оба компонента 18,5 млн человек», — сказала Голикова.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин, пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».