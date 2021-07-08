Франция призвала Евросоюз сказать «нет» «Спутнику». В Кремле ответили

ЕС обсудит сотрудничество с Россией

В странах Евросоюза с 1 июля действует система COVID-сертификатов. Она существует трех видов: для полностью привитых людей, а также для переболевших или лиц с наличием отрицательного ПЦР-теста. Без соблюдения одного из этих условий в ЕС в настоящий момент попасть невозможно, и для россиян дополнительная трудность заключается в том, что Союз не признает вакцинированными тех, кто сделал прививку российским препаратом. Россия при этом остается лидером по количеству заявок на получение шенгенских виз.

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Сейчас, по словам посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, с российским Минздравом готовы проработать вопрос взаимного признания COVID-паспортов. На законодательном уровне Еврокомиссия может признавать эквивалентность документов, выданных другими странами.

«Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники», — произнес Эдерер на брифинге, посвященному началу председательства Словении в Совете ЕС.

В Евросоюзе регулятором подтверждены и используются пока лишь четыре препарата — Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Наличие сертификата о вакцинации этими препаратами, предположительно, освободит прибывающих в государства ЕС туристов от обязательного ПЦР-тестирования и карантина. Однако единого механизма по признанию COVID-паспортов, выданных другими странами, нет.

Почему не одобряют «Спутник V»

Заявку на сертифицирование в Евросоюзе первой в мире вакцины от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций подал еще в январе, и с тех пор ждет одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Кроме прочего, ни одна из пяти российских вакцин, включая «Гам-КОВИД-Вак», не получила даже одобрения Всемирной организации здравоохранения, что усложняет процесс использования их в мире.

В России связывают задержку по признанию «Спутника» в ЕС и отсутствие каких-либо прогнозов по этой ситуации с политическими мотивами. В частности, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утверждал, что затяжка связана с «соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза».

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Эдерер со своей стороны выступил категорически против политизации признания вакцин и обосновал долгую экспертизу «Спутника» «технической работой». Он подтвердил, что комиссия EMA уже провела инспекцию на площадках производителей препарата, и «их приняли хорошо». Поскольку вся информация о сертификации строго конфиденциальна, то и конкретики сейчас мало. Посол ЕС уверяет, что процесс по «Спутнику» «закончится рационально и непредвзято».

Ответ Москвы

В Кремле заявление об отсутствии политической подоплеки в вопросе одобрения «Спутника» в ЕС назвали «примечательным» и «положительным».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российскую вакцину сертифицируют в Евросоюзе при отсутствии политических мотивировок.

«Работа кропотливая и сложная, но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, политические или искусственные, то работа завершится успехом», — сказал он.

Между тем Москва, как утверждает Песков, заинтересована в диалоге по COVID-сертификатам. Окончательное решение будет зависеть от «деталей», которые Россия готова обсуждать.

«Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — подчеркнул Песков.

Как в Евросоюзе относятся к «Спутнику»

В странах ЕС сложилось противоречивое отношение к российской вакцине, и мнения разных стран на этот счет по большей части не совпадают.

Категорически против применения «Гам-КОВИД-Вак» до признания препарата EMA Германия, отказавшаяся признавать вакцинированными привитых «Спутником», несмотря на желание отдельных земель закупить эту вакцину. Минздрав ФРГ, более того, «закрыл» страну для туристов, включив Россию в список «зон, подверженных распространению новых вариантов коронавируса».

Аналогичное решение приняла Франция. Кроме прочего, в местном МИД также отрицательно оценили идею возможного признания на национальном уровне некоторыми странами вакцин, которые не входят в портфель общих закупок ЕС — российских и китайских в том числе. Госсекретарь ведомства Клеман Бон заметил, что население Франции должно прививаться только одобренными в Евросоюзе препаратами.

«Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские. Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — заявил он в эфире телеканала France 2.

В России отреагировали на эти слова представителя МИД Франции тезисом о том, что «дискриминация вакцин и их производителей неприемлема для демократического общества».

Среди стран ЕС, признавших и использующих у себя «Спутник» (это не запрещено, но всю ответственность они несут сами), пока значатся только два государства — Венгрия и Словакия. Многие другие страны при этом выступают за одобрение российской вакцины, в их числе Австрия и Италия. Также привитых «Спутником» принимают в Болгарии, Хорватия, Греция, Кипр и Эстония.