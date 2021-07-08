В России выявили еще 24 818 случаев коронавируса

В России выявили 24 818 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 21 336 человек, умерли 734.

Больше всего инфицированных было зафиксировано в Москве (6 040), Московской области (2 581), Петербурге (1 937), Нижегородской области (495) и Воронежской области (397).

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 5 707 452 жителей России, вылечились 5 143 255, скончались 140 775.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в ближайшие месяцы в России может возрасти заболеваемость коронавирусом.