В Госдуме объяснили призыв МИД Франции не признавать «Спутник V» в ЕС

Слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Франция призывает страны Евросоюза не признавать созданные в России и Китае вакцины от COVID-19, являются политизированным и коммерциализированным заявлением, считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это заявление, конечно, носит политический оттенок, но в большей степени оно коммерциализированное. Такие заявление не просто негуманные, они абсолютно неправильные. Странно, что политики большого уровня позволяют себе делать такие заявления. Здесь в большей степени пахнет определенной коррупцией, чем заботой о здоровье населения», — считает парламентарий.

При этом, по мнению депутата, в условиях всемирной борьбы с пандемией и пропаганды вакцинации делать подобные заявления некорректно.

«В то время, когда во всем мире идет активная пропаганда вакцинации, растет разработка и производство вакцин, когда Россия разработала эту вакцину первая в мире. То, что все эти вакцины в большей или меньшей степени помогают, — это факт. Какая из них лучше или хуже — покажет время», — добавил Чепа.

Ранее Бон заявил о том, что французские граждане должны получать только те вакцины, в которых уверено руководство страны. Он подчеркнул, что на данный момент такое можно сказать только о четырех препаратах.

«В отношении же ряда других вакцин, в частности, российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите «нет» этим вакцинам», — сказал политик.