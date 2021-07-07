Безопаснее и эффективнее: научный журнал похвалил «Спутник V»

За что хвалят «Спутник»

Обзорный материал с положительными отзывами на российскую вакцину «Спутник V» опубликовал британский научно-популярный журнал Nature. В статье говорится преимущественно о том, что препарат Национального исследовательского центра имени Гамалеи все активнее доказывает свою эффективности и безопасность.

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Автор текста Бьянка Ногради напоминает, что «Спутник V» стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире в августе 2020-го, и тогда это вызвало противоречивую реакцию как медицинского, так и гражданского общества. Связано это было с тем, что к применению «Спутник» был разрешен российским Минздравом более чем за месяц до того, как производитель опубликовал результаты испытаний. III фаза в итоге показала, что эффективность препарата составляет 91,6% [по последним данным, она выросла до 97,6%, в случае с «дельта»-штаммом — 90%], что выше, чем, например, у иностранных вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson. Впрочем, без критики тогда тоже не обошлось: в научной среде поставили под сомнение эти данные, поскольку результаты ранних испытаний разработчик не предоставлял, также говорилось о неких несоответствиях и изменениях в базе (их потом объяснили «простыми опечатками»).

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Тем не менее Nature делает акцент на том, что «Спутник» успешно применяется в более чем 70 странах мира, хотя по-прежнему не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения. Журнал напоминает, что в Иране и Венгрии, куда Россия импортировала вакцину, препарат сыграл ключевую роль в их кампании по иммунизации. Издание также обращает внимание, что побочных эффектов после применения «Спутника» в виде тяжелых последствий для организма или летальных исходов (в отличие от той же AstraZeneca) до сих пор зафиксировано не было. Исследователь биотехнологий из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш в то же время добавляет, что мониторинг побочных эффектов от вакцины в России может быть менее эффективным, поскольку, по его словам, «большинство россиян обратятся к доктору только тогда, когда не смогут дышать», также усложняет диагностику и то, что в отдаленных регионах страны врачи не всегда могут связать препарат с инсультом или тромбами.

Так или иначе, и в России, и в других странах официальных сообщений от органов здравоохранения о тяжелых последствий от «Спутника» не поступало.

Nature предполагает, что высокая эффективность и безопасность «Спутника» может быть связана с ее технологией. Аналогичные по принципу работы вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson, практикующие сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека, исользуют один аденовирус, а российский препарат — два разных. Исследования показали, что даже одна доза «Спутника V» эффективна более чем на 70%, благодаря чему в том числе и был создан однокомпонентный «брат» вакцины — «Спутник Лайт».

Когда «Спутник» одобрят в ЕС

Сложной остается ситуация с сертификацией «Спутника V» на международном уровне, в частности — в Европейском союзе.

Производитель препарата ждет одобрения регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) — еще с января, однако процесс затягивается, хотя инспекции рабочая группа провела, а разработчик, по версии России, всю необходимую документацию предоставил. В некоторых странах (в Италии) при этом предполагают, что «Спутник», вполне вероятно, никогда не получит одобрения в ЕС.

Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на знакомый с вопросом источник пишет, что если одобрение и произойдет, то не ранее, чем в сентябре или даже в конце 2021 года.

Большинству стран, впрочем, это никак не мешает закупать «Спутник» — препарат используется в Бразилии, Аргентине, Индии, Южной Корее и многих других государствах. Импортировала за рубеж Россия, по оценкам Forbes, 16,3 млн доз вакцины. Более того, даже в ЕС вакцина локально уже применяется: в Венгрии и Словакии. Никаких юридических запретов на этот счет нет, и даже страны, входящие в Евросоюз, беспрепятственно могут покупать «Спутник» вне общего портфеля закупок вакцин ЕС. Правда, всю ответственность за возможные последствия применения таких препаратов страны несут сами.