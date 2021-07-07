Кабмин поручил довести коллективный иммунитет к COVID-19 до 80-90%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса, список поручений опубликован на сайте правительства.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов», – говорится в документе.

Кроме того, в обновленной модели вакцинации должны учитываться вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, ревакцинация населения и другие актуальные факторы.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета от коронавируса должны быть защищены 60% населения страны. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допускал отмену ряда ограничений по COVID-19 после вакцинации 60% россиян.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, более 140 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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