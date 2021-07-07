Ученые подтвердили безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature выпустил обзор на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Опубликованная статья подтверждает эффективность и безопасность препарата.

Автор материала напомнил, что «Спутник V» — это вакцина против коронавируса, которая использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, «Спутник V» использует разные аденовирусы.

По словам исследователя биотехнологии из Сколково Дмитрия Кулиша, у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина, что повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Согласно материалу, в отличие от подобных векторных вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, после применения которых зарубежные специалисты фиксировали случаи тромбоза, ни одна из стран, где применялся «Спутник V», не сообщала об аналогичных побочных эффектах.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что российская вакцина применяется уже почти в 70 странах, в частности в Аргентине, где привиты несколько миллионов человек.

По итогам вакцинации можно сделать вывод, что эффективность препарата от болезни с легкими симптомами составляет примерно от 73% до 90%. Отмечается, что нижний порог упоминается в контексте однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Против тяжелых случаев коронавирусной инфекции эффективность составляет 100%, говорится в статье.

Ранее директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина сообщила, что вакцина против коронавируса «Спутник V» является наиболее эффективной и безопасной вакциной от инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».