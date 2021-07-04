Крым снова затопило. Реки вышли из берегов, жителей эвакуируют

В Крыму в результате непогоды, из-за которой было объявлено штормовое предупреждение и введен режим повышенной готовности, вышли из берегов сразу три реки в Бахчисарайском районе — Бельбек, Коккозка и Бага. Об этом заявили местные власти.

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Локальные подтопления затронули Зеленовское и Голубинское поселения, где коммунальщики откачивают воду, организованы условия для эвакуации населения, рассказала глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

Также из-за продолжающего усиливаться ливня сильно пострадали Красногвардейский район полуострова, где в подтопленных многоквартирных домах работают мотопомпы, поселок Куйбышево (там затопило больше 50 домов, началась эвакуация), Голубинка (пострадал Бахчисарайский психоневрологический интернат) и Соколиное — в последнем произошел сход селевого потока. Ситуация, как заверяют власти, находится под контролем.

«Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу», — сообщил РИА «Новости» советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Из-за выхода рек из берегов в зоне риска находятся и другие поселения, в частности села Счастливое и Плотинное. В режим повышенной готовности приведены также службы Севастополя, там создан оперативный штаб.

«В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется», — сказано в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в Бахчисарайский район, на территории которого ситуация остается наиболее сложной, выехали представители МЧС, Госкомитета республики по водному хозяйству и мелиорации и вице-премьер.

«Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба. Получаю доклады о развитии ситуации в оперативном режиме», — цитирует Аксенова «Крыминфо».

Кратковременные ливни прошли в Феодосийском регионе, в районе бухты Капсель и частично в Судаке. Серьезных последствий удалось избежать, подчеркнул глава администрации Судака Игорь Степиков. Некоторые улицы были затоплены, однако силами коммунальщиков явных подтоплений не наблюдается.

«В Коктебеле и Орджоникидзе при ливнях всегда выносит на дорогу и глину, и щебень. Мы чистим ливневки, ежечасно мониторим ситуацию по всему городскому округу», — сказал глава администрации Коктебеля Сергей Бовтуненко.

По последним данным, ливни затронули и север полуострова, где затопление улиц наблюдается в пгт Раздольное.

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Локальные подтопления наблюдаются и в Ялте.

Как и прогнозировали синоптики, сильные ливни интенсивностью до 50 миллиметров 4 и 5 июля пройдут в западных, южных, восточных и центральных районах районах Крыма в ближайшие дни, власти были предупреждены о возможном сходе селей. Начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин в связи с этим попросил жителей и гостей полуострова покинуть низменные участки, в особенности это относится к тем, что располагаются вдоль русел рек, поскольку существует угроза затопления.

В предыдущий раз непогода накрыла Крым 17 июня. Тогда из-за рекордных дождей наводнения затопили Керчь и Ялту. Сейчас же, по данным метеослужб, в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела сохранятся сложные погодные условия до 7 июля включительно. В это время пройдут ливни, грозы, шквалистый ветер и местами крупный град, штормовое предупреждение объявлено на выходные и понедельник.