Население села Куйбышево в Крыму эвакуируют после крупного подтопления

Жителей села Куйбышево Бахчисарайского района эвакуируют после того, как сильные дожди и разлив реки Бельбек подтопил более 50 частных домов. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин, сообщает РИА «Новости».

«На месте работают подразделения спасателей главного управления МЧС по Республике Крым, «КРЫМ-СПАС», совместно с органами местного самоуправления они эвакуируют население из подтопленных домов в подготовленные пункты временного размещения», — сказал он.

По словам Ожигина, экстренные службы и местные власти полностью контролируют ситуацию в районе.

«Группировка сил наращивается, будет организовано ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек», — добавил он.

Ранее в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Были затоплены более 200 домов, отключен свет в городской больнице, а в городе введен режим ЧС.