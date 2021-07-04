Крымчан предупредили о резком подъеме воды на несколько метров в реке Бельбек

В Крыму ожидается повышение уровня воды в реке Бельбек. ГУ МЧС России по региону объявило штормовое предупреждение.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на 2-3 м. В низких местах с выходом воды на пойму», — говорится в публикации.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики. Также возможны нарушения транспортного сообщения и гибель сельскохозяйственных растений. Не исключены происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В связи с непогодой гражданам рекомендуется не гулять в горно-лесной местности, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не посещать набережные и избегать подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов, необходимо по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям.

Ранее жителей Крыма и туристов предупредили, что в регионе возможен сход новых селевых потоков из-за надвигающихся ливней.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекращали подачу воды и полностью перекрывали проезд в подтопленный центр города.