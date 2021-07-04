В Крыму сошел сель из-за ливней

В результате ливней в Бахчисарайском районе Крыма произошел сход селевого потока, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение. На место для выяснения обстоятельств направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, а также аэромобильная группировка», — говорится в публикации.

Уточняется, что подтопления также произошли в двух подвалах многоквартирных домов в Красногвардейском районе и в частных домовладениях в селе Куйбышево Бахчисарайского района.

Ранее крымчан предупредили о резком подъеме воды на несколько метров в реке Бельбек.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекращали подачу воды и полностью перекрывали проезд в подтопленный центр города.