Как в шахте: в Москву придут жара и давление

На следующей неделе в Москву вернется жаркая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров в столичном регионе и Центральной России поднимутся до +30°C. Связано это с идущим из Скандинавии антициклоном.

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«Если начало недели в условиях солнечной погоды стартует с дневной температуры +22-27°, то к середине потеплеет до +25-30°C, а к выходным жара усилится до +28-33°C. Температура воздуха ночью повысится с +14°C до +19°C», — пояснил синоптик РИА «Новости».

Тишковец охарактеризовал предстоящую климатическую ситуацию как «погоду миллион на миллион». Это означает, что москвичей, а также жителей других центральных регионов ожидает отсутствие пасмурности, стопроцентная видимость и ослабление ветра до штилевого, что приведет к повышению температурного фона на 5-7°C выше положенного от нормы июля.

При этом негативные последствия зноя могут выразиться в отклонении от показателей комфортного атмосферного давления. Соответственно, риск для защитных функций человеческого организма повышается, что характерно при высоком давлении.

«Показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 мм. рт. ст., а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров», — пояснил Тишковец.

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В то же время не стоит ожидать серьезных последствий для экологии на примере длительной засухи 2010 года, предупредил эксперт. Ожидается, что жара продлится не больше недели.

«К середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому «время жизни» знойного антициклона составит не более семи суток», — подчеркнул он.

Это подтвердил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметивший, что погода будет близка к июньской волне жары.

«Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится», — приводит слова метеоролог ТАСС.

В конце июня после затяжных дождей в Москву уже приходил мощный субтропический циклон, принесший с собой аномально жаркую погоду и приведший к обновлению многочисленных исторических температурных рекордов.

Тогда в столице максимальная фактическая температура превысила отметку в +37°C, простояла такая знойная непогода чуть больше недели.

Однако следом жара сменилась ливнями и грозами — в один момент в столице выпало до 70% месячной нормы осадков, но после это сменилось комфортной погодой. Продолжается прохлада и сейчас: температура чуть выше +20°C, пасмурность и кратковременные дожди.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали, что супержаркой погоды в Москве в ближайшее время ожидать не стоит. В июле она будет неоднородной: временами будет и тепло, и холодно, и ясно, и дождливо.

Реальные температурные проблемы коснутся Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов, где отклонение от нормы будет в районе 7-10°C. Так, на Дальнем Востоке, в Якутии, Хабаровском крае, Свердловской, Челябинской, Курганской областях потеплеет до +37°C, в Краснодарском крае воздух прогреется до +35°C. В Архангельской и Вологодской области и в Коми столбики термометров достигнут +32°C.