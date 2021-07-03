Версии России и Украины расходятся: как спасали рыбаков в Черном море

Сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна ОД-2592 поступил в 01.27 по московскому времени, сообщили в Национальном центре управления обороной России. Капитан дрейфующей фелюги по каналам международной связи указал, что у нее отказал главный двигатель, судно оказалось обесточено, и попросил проинформировать украинские власти об аварии.

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По информации российских служб, поломка у украинского судна случилась в 50 милях от порта Очаков (место прописки судна) в Черном море в зоне ответственности Одесского морского спасательно-координационного центра.

Национальный центр управления обороной РФ впоследствии передал властям Украины данные о полученном сигнале, попутно направив на помощь рыбакам ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, также к готовности содействовать в оказании помощи был привлечен корабль «Безупречный» Пограничной службы ФСБ России.

«Это частное рыболовецкой судно, ИП. Утром ракетный катер «Ивановец» получил сигнал бедствия. Это небольшое рыболовецкое украинское судно с переносной слабой радиостанцией, которое не смогло добраться до берега», — уточнили в пресс-службе Росморречфлота РБК, говоря о подробностях поломки.

«На борту — четыре человека. Погода нормальная. Судовладелец направил к ним буксир. Жизни людей ничего не угрожает», — добавили в ведомстве в разговоре с ТАСС.

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Украинское судно от помощи России отказалось.

«Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не привлекать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир. Зона аварии находится не в штормовых условиях, погода хорошая, жизни людей и экологии ничего не угрожает», — объяснил глава пресс-службы Росморречфлота Алексей Кравченко Пятому каналу.

«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», — добавил он.

Вскоре стало известно, что силами украинских служб судно буксируют домой — в порт Очакова. Об этом заявил представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области.

«Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо», — приводит его слова «РБК-Украина».

В Минобороны Украины со своей стороны, комментируя инцидент в Черном море, сообщили, что российские катера к терпящему бедствие судна не приближались, то есть якобы намеренно отказались помогать, хотя были рядом.

По сведениям Главного управления разведки страны, распространение информации о помощи было «очередным информационным мероприятием России» и происходило уже тогда, когда бедствующее судно буксировал в Очаков корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины.

«При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер «Ивановец» ЧФ и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны Украины.

В Росморречфлоте в свою очередь опровергли эту информацию, утверждая, что с российской стороны сигнал «SOS» был принят незамедлительно. Отбой был дан после того, как к спасательной операции приступили украинские службы.

«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса». Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир», — пояснил Кравченко.