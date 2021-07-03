Потерпевшее бедствие в Черном море украинское судно буксируют в порт

Украинское рыболовецкое судно, потерпевшее бедствие в Черном море, буксируют в порт Очакова, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на заявление представителя управления морской охраны Государственной пограничной службы страны в Николаевской области.

«Со всеми членами экипажа все хорошо», – заявил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», на борту которого находятся четыре человека.

По словам капитана «ОД-2592», у судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе.

Впоследствии на место происшествия был направлен украинский буксир из Очакова.