Потерпевшее бедствие в Черном море украинское судно буксируют в порт
Семён Сонный
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Украинское рыболовецкое судно, потерпевшее бедствие в Черном море, буксируют в порт Очакова, сообщает «Украина.ру» со ссылкой на заявление представителя управления морской охраны Государственной пограничной службы страны в Николаевской области.
«Со всеми членами экипажа все хорошо», – заявил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», на борту которого находятся четыре человека.
По словам капитана «ОД-2592», у судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе.
Впоследствии на место происшествия был направлен украинский буксир из Очакова.
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