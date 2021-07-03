В России отвергли обвинения Киева в отказе помочь украинскому судну

Россия не отказывалась помогать подавшему сигнал в Черном море украинскому рыболовецкому судну, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в беседе с РИА «Новости».

«Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра «Одесса». Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, после начала спасательной операции украинской стороной российским кораблям был дан отбой.

Ранее главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что российские корабли не приближались к рыболовецкому судну, терпящему бедствие в Черном море.

3 июля ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», на борту которого находятся четыре человека.

По словам капитана «ОД-2592», у судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе.

Впоследствии на место происшествия был направлен украинский буксир из Очакова. По последним данным, судно буксируют в порт.